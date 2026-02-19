Live TV

„Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”. Coreea de Nord a prezentat un lansator multiplu de focoase nucleare

Data publicării:
ceremony to unveil the new 600mm multiple launch rocket system in front of the April 25th Cultural Center in Pyongyang
Kim Jong Un se laudă cu o nouă armă, un lansator multiplu de rachete care pot avea încărcătură nucleară. Foto: Profimedia

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat prezentarea oficială a unui impunător lansator multiplu de rachete capabil să tragă focoase nucleare, a anunţat joi presa de stat de la Phenian.

În cadrul unei ceremonii desfăşurate miercuri, Kim Jong Un a ţinut un discurs în care a lăudat acest nou sistem de lansare multiplă de rachete de 600 mm ca fiind unic în lume.

Acesta este „potrivit pentru un atac special, adică pentru îndeplinirea unei misiuni strategice”, a relatat agenţia de presă KCNA, folosind un eufemism obişnuit pentru a se referi la utilizarea nucleară.

El a subliniat că această nouă armă este destinată „descurajării”, susţinând că este invincibilă.

„Dacă această armă este folosită, nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”, a spus el, potrivit KCNA, preluată de News.ro.

Oficialii şi experţii au estimat, atunci când Kim Jong Un a vizitat fabrica care produce aceste lansatoare multiple de rachete luna trecută, că acestea ar putea fi utilizate împotriva Coreei de Sud, inclusiv a capitalei sale, Seul, situată la mai puţin de 50 km de linia de separare intercoreeană.

Analiştii consideră că această inovaţie este menită să sporească capacităţile de atac de precizie ale Coreei de Nord, să lanseze o provocare atât în Coreea de Sud, cât şi în Statele Unite, şi că prezentarea sa poate preceda testele înainte de exportul său posibil în Rusia, cu care parteneriatul s-a consolidat în favoarea războiului Moscovei contra Ucrainei.

