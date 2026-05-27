Live TV

Norvegia va intra sub umbrela nucleară a Franței: „Facem acest lucru având în vedere situația politicii de securitate din Europa”

Data publicării:
The Norwegian Prime Minister participates in the summit in Kyiv
Prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Stoere Foto: Profimedia

Norvegia va intra sub umbrela nucleară a Franței, a declarat miercuri premierul Jonas Gahr Stoere pentru agenția de știri NTB, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari din Europa cu privire la angajamentul Statelor Unite față de securitatea regiunii, relatează Reuters.

Mișcarea Norvegiei este semnificativă, întrucât această țară a fost multă vreme o așa-numită națiune atlantistă, care considera că securitatea sa putea fi asigurată cel mai bine printr-o strânsă aliniere la Washington.

Stoere s-a deplasat miercuri după-amiază la Paris pentru a se întâlni cu președintele Emmanuel Macron și a semna un nou acord de apărare cu Franța, care prevede aderarea Norvegiei la o inițiativă privind armele nucleare condusă de Franța.

„Facem acest lucru având în vedere situația politicii de securitate din Europa, inclusiv reînarmarea masivă a Rusiei, inclusiv în domeniul nuclear, precum și faptul că aceasta duce un război pe scară largă împotriva unei alte țări europene”, a declarat Stoere pentru agenția de știri norvegiană NTB.

În timp de pace, în Norvegia nu vor fi amplasate arme nucleare, a adăugat el.

‌Această țară nordică, cu o populație de 5,6 milioane de locuitori, este membră a NATO, dar nu și a Uniunii Europene, și are o frontieră comună cu Rusia în zona arctică.

În luna martie, Franța s-a oferit să extindă protecția oferită de „umbrelă nucleară”  și asupra altor țări europene, ceea ce, în practică, înseamnă că un atac asupra Norvegiei ar putea declanșa o ripostă nucleară din partea Franței.

Norvegia devine cea mai recentă țară care beneficiază de protecția nucleară a Franței, după Polonia și Lituania, care au, de asemenea, granițe comune cu Rusia.

Rusia și SUA sunt cele mai mari puteri nucleare din lume, cu peste 5.000 de focoase nucleare fiecare. China are aproximativ 500, Franța 290, iar Marea Britanie 225, potrivit Federației Oamenilor de Știință Americani.

Citește și:

Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică „umbrela nucleară” la inițiativa Franței

Putin are nevoie de un „scenariu teribil de thriller”. Moscova alimentează brusc temerile legate de o bombă nucleară europeană

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Avertizare meteo de furtuni.
2
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
Alexander Lukashenko
3
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
4
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de...
Dmitri Medvedev
5
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Digi Sport
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
afise electorale franta
Alegerile din Franța, prefațate de cel mai recent sondaj de opinie. Aproape o certitudine, o surpriză, dar și „un scenariu de coșmar”
Emmanuel Macron cu ochelari de soare pilot
Planul nuclear al lui Macron menit să-l facă pe Putin „să se gândească de două ori” înainte să atace Europa: „Trebuie să fim temuți”
Working trip of Russian President Vladimir Putin to St. Petersburg. Meeting of the Supreme Eurasian Economic Council.
Toți ochii pe Belarus, în căutarea semnelor că i-ar putea oferi ajutor lui Putin în Ucraina. Avertismentul lui Macron pentru Lukașenko
Emmanuel Macron
Cinci ţări din UE cer măsuri comerciale mai dure împotriva Chinei. Bruxellesul, presat să reacţioneze
Vladimir Putin Paradă Ziua Victoriei
„Un contingent special staționat permanent în străinătate”. Capete de porc și păpuși: cum încearcă Rusia să destabilizeze Occidentul
Recomandările redacţiei
tomac face declaratii
Ce a răspuns Eugen Tomac, întrebat dacă va accepta nominalizarea...
incendiu prtovocat de drone explozive la kiev
Reacția MAE român după amenințările Moscovei pentru diplomații de la...
Strâmtoarea Ormuz
Strâmtoarea Ormuz se va redeschide în termen de o lună, iar Marina...
Inteligența artificială. Foto- Shutterstock
Salt tehnologic uriaș: România va găzdui primul centru de date cu IA...
Ultimele știri
Bivolul albinos „Donald Trump”, devenit o vedetă în Bangladesh, va fi cruţat şi trimis la o grădină zoologică
Șeful Hidroelectrica: Suntem săraca țară bogată. Cheltuim mulți bani în diferite zone și ne uităm la diurna de 36 € a unui ministru
Premierul Bolojan, întrevedere cu Nadia Comăneci, la Palatul Victoria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Cine e cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Tânăra le-a detronat pe Alisha Lehmann și Ana Maria Markovic 
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Panică printre oligarhii ruşi. Bogaţii Rusiei cer lui Vladimir Putin lasere şi arme grele împotriva dronelor...
Adevărul
„Mi s-a scârbit". Dezvăluirile unei angajate de la un magazin de haine despre ce lasă clienții în cabinele de...
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare...
Pro FM
Paris Jackson, despre relația cu tatăl ei, celebrul Michael Jackson: "Nu e treaba nimănui. El a fost cel mai...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Noile metode de înșelăciune care îi lasă pe bătrâni fără economii. Semnalele care ar trebui să ridice...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...