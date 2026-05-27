Norvegia va intra sub umbrela nucleară a Franței: „Facem acest lucru având în vedere situația politicii de securitate din Europa”

Norvegia va intra sub umbrela nucleară a Franței, a declarat miercuri premierul Jonas Gahr Stoere pentru agenția de știri NTB, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari din Europa cu privire la angajamentul Statelor Unite față de securitatea regiunii, relatează Reuters.

Mișcarea Norvegiei este semnificativă, întrucât această țară a fost multă vreme o așa-numită națiune atlantistă, care considera că securitatea sa putea fi asigurată cel mai bine printr-o strânsă aliniere la Washington.

Stoere s-a deplasat miercuri după-amiază la Paris pentru a se întâlni cu președintele Emmanuel Macron și a semna un nou acord de apărare cu Franța, care prevede aderarea Norvegiei la o inițiativă privind armele nucleare condusă de Franța.

„Facem acest lucru având în vedere situația politicii de securitate din Europa, inclusiv reînarmarea masivă a Rusiei, inclusiv în domeniul nuclear, precum și faptul că aceasta duce un război pe scară largă împotriva unei alte țări europene”, a declarat Stoere pentru agenția de știri norvegiană NTB.

În timp de pace, în Norvegia nu vor fi amplasate arme nucleare, a adăugat el.

‌Această țară nordică, cu o populație de 5,6 milioane de locuitori, este membră a NATO, dar nu și a Uniunii Europene, și are o frontieră comună cu Rusia în zona arctică.

În luna martie, Franța s-a oferit să extindă protecția oferită de „umbrelă nucleară” și asupra altor țări europene, ceea ce, în practică, înseamnă că un atac asupra Norvegiei ar putea declanșa o ripostă nucleară din partea Franței.

Norvegia devine cea mai recentă țară care beneficiază de protecția nucleară a Franței, după Polonia și Lituania, care au, de asemenea, granițe comune cu Rusia.

Rusia și SUA sunt cele mai mari puteri nucleare din lume, cu peste 5.000 de focoase nucleare fiecare. China are aproximativ 500, Franța 290, iar Marea Britanie 225, potrivit Federației Oamenilor de Știință Americani.

