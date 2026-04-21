Punerea în aplicare a scenariului privind crearea unei arme nucleare a Uniunii Europene prezintă un risc serios de confruntare militară directă între Rusia și Europa. Ambasadorul Rusiei în Belgia, Denis Gonchar, a avertizat în acest sens într-un interviu acordat agenției TASS.

„În Europa se vehiculează ideea creării unui «scut nuclear» independent de cel al SUA, în special prin punerea în practică a unei astfel de aventuri sub egida Franței.

De curând s-a aflat că conducerea UE poartă negocieri secrete privind crearea propriului potențial nuclear”, a spus ambasadorul. - Este evident că punerea în aplicare a unor astfel de scenarii ar spori de multe ori riscurile pentru securitatea națională a țării noastre și ar duce definitiv la un impas relațiile dintre Rusia și Europa, apropiind serios perspectiva unui conflict militar direct.

„Sperăm că rațiunea va prevala totuși și că opinia publică europeană nu le va permite politicienilor și militarilor să-și pună în aplicare planurile distructive”, a mai adaugat acesta.

