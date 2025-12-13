Live TV

Nouă militari nord-coreeni au murit în Ucraina, în timpul unei misiuni de patru luni

Ceremonie de decorare a militarilor nord-coreeni care au luptat alături de Rusia împotriva armatei ucrainene în regiunea Kursk. Foto: Profimedia Images

Nouă militari din Coreea de Nord și-au pierdut viața în timp ce participau la o operațiune de deminare în regiunea rusă Kursk. Aceștia făceau parte dintr-o unitate de geniu a armatei nord-coreene care s-a aflat timp de patru luni în Kursk, potrivit Agerpres, care citează AFP și Reuters.

Potrivit agenției oficiale de știri KCNA, liderul nord-coreean a prezidat o ceremonie de bun venit pentru militarii Regimentului 528 Geniu care au petrecut 120 de zile în regiunea Kursk, ocupată parţial de forţele ucrainene între august 2024 şi primăvara anului 2025, şi a anunţat "pierderea a nouă vieţi" în timpul misiunii.

Kim Jong Un le-a acordat celor nouă victime titlul de "Erou al Republicii Populare Democrate Coreea" şi alte onoruri pentru a "aduce un omagiu etern curajului lor", potrivit sursei citate.

„La începutul lunii august, voi, geniştii regimentului, aţi plecat spre regiunea Kursk din Federaţia Rusă, pe care camarazii voştri de arme au recucerit-o cu preţul vieţii lor. Ofiţeri şi soldaţi, aţi dat dovadă de eroism colectiv depăşind aproape în fiecare zi greutăţi fizice şi mentale aproape de neimaginat", a spus liderul în timpul ceremoniei.

În luna iunie, Rusia a anunţat desfăşurarea a 1.000 de militari din structurile de geniu şi a circa 5.000 de muncitori nord-coreeni pentru "reconstrucţia regiunii Kursk", care a fost recucerită de la Ucraina cu două luni mai devreme de către forţele ruse cu ajutorul unui contingent nord-coreean. Participarea acestor militari la operaţiunile de deminare a fost confirmată în noiembrie de ziarul oficial al Ministerului rus al Apărării.

Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Rusiei, furnizând trupe pentru a respinge avansul ucrainean în regiunea Kursk. Cele două ţări au semnat un acord de apărare reciprocă în 2024, în timpul unei vizite a preşedintelui rus Vladimir Putin în Coreea de Nord. Potrivit serviciile de informaţii sud-coreene aproximativ 10.000 de militari nord-coreeni au participat la războiul împotriva Ucrainei şi că 2.000 dintre aceştia au murit.

