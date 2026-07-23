Noul şef al diplomaţiei de la Londra a spus în trecut despre Trump că este „idiot”. Ce a declarat ambasadorul SUA

Ambasadorul SUA în Marea Britanie, Warren Stephens, a preferat să ignore, joi, criticile vehemente la adresa lui Donald Trump pe care le-a avut noul ministru de externe britanic, Ed Miliband, relatează POLITICO.

Miliband, care a devenit luni şef al diplomaţiei britanice sub conducerea noului prim-ministru Andy Burnham, l-a numit pe Trump „rasist, misogin şi un hărţuitor sexual dovedit” după prima sa victorie electorală din 2016, afirmând ulterior că preşedintele SUA „a coborât ştacheta idioţeniei”.

„Aceste declaraţii au fost cu ceva timp în urmă, cred, şi, sperăm, opiniile sale s-au schimbat”, a declarat joi la Sky News ambasadorul SUA Warren Stephens.

Întrebat dacă Miliband ar putea colabora eficient cu administraţia Trump şi Casa Albă, Stephens a spus doar: „Oamenii sunt oameni. Părerea oamenilor despre preşedintele Trump în 2016 era probabil mult diferită de cea de acum”.

Deşi Miliband „a greşit atunci”, după cum a spus Stephens, ambasadorul a recunoscut că şi el a făcut remarci „despre care, când te uiţi înapoi după câţiva ani, te întrebi: «Dar de ce am spus eu asta? Nu cred că e chiar corect»”.

Miliband a fost întrebat, după a doua victorie electorală a preşedintelui SUA, din 2024, despre comentariile sale critice făcute anterior. El şi-a descris comentariile anterioare ca fiind „irelevante” şi a adăugat: „Sincer, nu cred că Donald Trump îmi citeşte tweet-urile. Nu am o părere atât de bună despre mine însumi”.

David Lammy, care a deţinut anterior portofoliul de la Foreign Office, avea, de asemenea, un istoric de postări critice la adresa lui Trump pe Twitter înainte de a prelua funcţia de şef al diplomaţiei. El a putut însă să invoce prietenia cu vicepreşedintele SUA, JD Vance, pentru a atenua impactul negativ, notează POLITICO, citată de News.ro.

Editor : Liviu Cojan