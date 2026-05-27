„Nu va mai fi ca înainte”. Iranul avertizează asupra tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz și anunță negocieri cu o altă țară

Nave in Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia Images

Autorităţile iraniene au avertizat miercuri că accesul prin Strâmtoarea Ormuz, în prezent blocat, „nu va mai fi ca înainte” şi că, din acest motiv, au iniţiat negocieri cu Omanul, o altă ţară riverană acestei rute maritime strategice.

„Fără îndoială, condiţiile şi reglementările privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz nu vor mai fi ca înainte. Va fi instituită o procedură total diferită”, a declarat Ali Beghani Kani, subsecretar al Consiliului suprem de securitate naţională iranian, în cadrul unui forum internaţional desfăşurat la Moscova, relatează EFE, potrivit Agerpres. 

„Iranul şi Omanul, în calitate de ţări riverane, poartă negocieri pentru a stabili mecanismul de trecere prin Strâmtoarea Ormuz”, a afirmat responsabilul iranian, citat de agenţia de presă rusă Interfax.

Beghani a confirmat că în prezent continuă „contacte indirecte” cu SUA, deşi, a adăugat el, „nu s-a ajuns deocamdată la niciun acord”.

Rusia a insistat miercuri asupra propunerii sale de a stoca uraniul îmbogăţit al Republicii islamice, însă oficialul iranian a afirmat că Teheranul şi Washingtonul nu discută pe moment despre aceste stocuri.

SUA şi Iranul şi-au intensificat în ultimele zile contactele şi finalizează detaliile unui acord care ar putea pune capăt războiului.

Şeful echipei de negociatori iranieni, Mohamad Baqer Qalibaf, şi ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, se află în Qatar pentru a discuta despre acest acord care, potrivit presei iraniene, ar include redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi ridicarea sancţiunilor împotriva Iranului, dar ar lăsa dosarul nuclear pentru o etapă ulterioară.

