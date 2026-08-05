Cum încearcă Iranul să prevină noi atacuri ale SUA. Statele din Golf, în prim-planul represaliilor Teheranului: „Fără echivoc”

Iranul a avertizat statele din Golf că orice nou atac al SUA asupra teritoriului său ar declanșa represalii împotriva infrastructurii energetice esențiale din întreaga regiune, potrivit a cinci surse, în contextul în care Teheranul încearcă să majoreze costul unei acțiuni militare prin amenințarea celor mai apropiați aliați regionali ai Washingtonului, relatează Reuters.

Avertismentul a fost transmis în urma unei serii de contacte diplomatice la nivel înalt, după ce președintele Donald Trump a amenințat, pe 28 iulie, că va lansa un atac asupra rețelei energetice și a infrastructurii Iranului, au precizat sursele.

Doi înalți oficiali iranieni, două surse din Golf și un diplomat regional de rang înalt, la curent cu discuțiile, au declarat că ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a purtat discuții cu omologii săi din Arabia Saudită, Turcia și Qatar, precum și cu șeful armatei pakistaneze. Toți au vorbit sub condiția anonimatului, având în vedere caracterul sensibil al subiectului.

Araqchi a îndemnat aliații din Golf ai Washingtonului să-și folosească influența asupra lui Trump pentru a-l descuraja să lanseze noi atacuri, a declarat diplomatul de rang înalt, avertizând că orice atac asupra Iranului ar declanșa represalii împotriva obiectivelor și instalațiilor energetice americane din întreaga regiune a Golfului.

Mesajul său a fost același în fiecare conversație, a afirmat diplomatul: „Suntem pregătiți să ripostăm, dar găsirea unei soluții diplomatice este cea mai bună modalitate de a evita o escaladare mai amplă și distrugerea în întreaga regiune”.

„Avertismentul iranian a fost fără echivoc: dacă Statele Unite ar ataca infrastructura Iranului, Iranul ar riposta lovind instalațiile energetice din Golf și alte ținte din regiune”, a declarat o sursă din Golf.

Manevrele diplomatice evidențiază modul în care Iranul încearcă să folosească amenințarea cu o distrugere regională pe scară mai largă ca mijloc de presiune împotriva unor noi atacuri ale SUA, punând statele din Golf – care găzduiesc baze militare americane și depind de exporturile de energie – într-o poziție dificilă între Washington și Teheran.

Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman a purtat ulterior o discuție cu liderul de la Casa Albă, îndemnându-l să amâne acțiunea militară, să revină la negocieri, să asigure un armistițiu și să urmărească o soluție diplomatică, au declarat diplomatul de rang înalt și surse din Golf.

Avertismentul era destinat tuturor statelor din Golf, a declarat o altă sursă din regiune, dar a fost transmis în principal prin intermediul Arabiei Saudite și al Qatarului. În ultimii ani, Iranul și-a restabilit relațiile cu vecinii săi din Golf, inclusiv cu Arabia Saudită, fostul său rival regional.

Qatarul, Omanul și Arabia Saudită au îndemnat Washingtonul să reia negocierile cu Teheranul și să prevină izbucnirea unui nou conflict, pe fondul avertismentelor iraniene potrivit cărora o nouă rundă de atacuri americane ar putea „transforma regiunea într-o minge de foc”, a declarat al doilea oficial iranian.

Duminică, 2 august, Trump a declarat că a acceptat să anuleze atacul asupra Iranului „cu condiția să se poată ajunge rapid la un acord”.

„Arabia Saudită consideră că o escaladare suplimentară nu va aduce decât și mai multă distrugere”, a declarat prima sursă din Golf. „De aceea l-a îndemnat pe Trump să acorde o șansă diplomației”.

Pe lângă faptul că a îndemnat Washingtonul să recurgă la calea diplomatică, Riadul a precizat, de asemenea, că se va apăra în cazul în care va fi amenințat. A doua sursă din Golf a declarat că Arabia Saudită a avertizat că orice atac asupra teritoriului său va primi un răspuns militar.

Ali Shihabi, un analist saudit apropiat Curții Regale, a declarat că, potrivit evaluării regatului, este puțin probabil ca o escaladare suplimentară să ducă la rezultatul dorit. „Regatul consideră că o combinație între răspunsuri militare proporționale și o presiune susținută asupra Iranului în Strâmtoarea Ormuz reprezintă cea mai solidă cale către o soluție diplomatică practică”, a afirmat Shihabi.

Conducerea clericală a Iranului a cerut în repetate rânduri închiderea bazelor militare americane din ⁠Golful Persic și a îndemnat statele arabe din Golf să înceteze schimbul de informații cu Washingtonul, despre care Teheranul consideră că au fost folosite pentru a facilita atacuri împotriva sa.

Potrivit unui oficial iranian, avertismentul dat de Teheran a arătat clar că orice nou atac al SUA ar fi urmat de atacuri asupra instalațiilor energetice, rafinăriilor, rețelelor electrice, infrastructurii de alimentare cu apă, rețelelor de transport și câmpurilor petroliere din întreaga regiune a Golfului.

„Inamicul continuă să amenințe infrastructura iraniană. Dacă Iranul va suferi pagube, va riposta provocând pagube mult mai mari”, a declarat oficialul.

„Își amintesc încă de Aramco din Arabia Saudită”, a adăugat el, referindu-se la atacurile cu drone și rachete din septembrie 2019 asupra instalațiilor din Abqaiq și Khurais, care au paralizat temporar mai mult de jumătate din producția de țiței a regatului și au scos la iveală vulnerabilitatea infrastructurii energetice din Golf.

Prin amenințarea infrastructurii esențiale pentru economiile din Golf, Teheranul încearcă să convingă atât Washingtonul, cât și partenerii săi arabi că un alt atac asupra Iranului ar avea consecințe economice și strategice inacceptabile, încurajând statele din regiune să exercite presiuni asupra lui Trump pentru a evita o nouă acțiune militară.

Din perspectiva Teheranului, Trump se confruntă acum cu două opțiuni neplăcute, a afirmat înaltul oficial iranian: să agraveze un conflict care ar putea cuprinde întreaga regiune a Golfului și să perturbe aprovizionarea globală cu energie, sau să accepte un rezultat negociat care nu se ridică la nivelul victoriei decisive pe care o urmărește Washingtonul.

Unul dintre principalele obstacole în calea unui acord, a afirmat diplomatul regional de rang înalt, este reticența Washingtonului de a permite ca Teheranul să iasă din această situație revendicând victoria.

„Statele Unite vor ceva ce pot prezenta ca dovadă că au câștigat războiul”, a declarat diplomatul.

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Editor : A.M.G.