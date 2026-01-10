Live TV

„Nu vrem să fim americani!". Răspunsul din Groenlanda pentru Trump

16.08.2025
Partidele politice din Groenlanda şi-au exprimat vineri unitatea, ca răspuns la declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump referitoare la teritoriul semiautonom din componenţa Danemarcei, relatează DPA şi AFP, preluate de Agerpres.

''Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi'', indică într-o declaraţie comună cele cinci partide din parlamentul Groenlandei (Inatsisartut).

În aceeaşi declaraţie, partidele semnatare cer Washingtonului să pună capăt ''desconsiderării ţării'' lor şi subliniază că ''viitorul Groenlandei trebuie să fie decis de poporul groenlandez''.

Vineri, preşedintele SUA Donald Trump şi-a reiterat pretenţiile referitoare la Groenlanda. Adresându-se jurnaliştilor la un eveniment găzduit de Casa Albă, el a spus că Washingtonul va face ''ceva'' referitor la Groenlanda. ''Pentru că dacă noi nu facem ceva, Rusia sau China vor prelua Groenlanda şi nu vrem să avem Rusia sau China ca vecin'', a afirmat liderul american.

Trump a repetat că doreşte să aducă Groenlanda sub controlul SUA şi a adus drept argumente importanţa strategică a insulei şi prezenţa crescândă a navelor ruse şi chineze în regiune.

Pretenţiile liderului american au fost respinse ferm de guvernul danez, premierul Mette Frederiksen avertizând că un atac al SUA asupra Groenlandei ar conduce la sfârşitul NATO.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, afirmase miercuri că preşedintele Donald Trump studiază "activ", împreună cu echipa sa, posibilitatea ca SUA să cumpere Groenlanda.

Cumpărarea insulei "este un lucru despre care preşedintele (Trump) şi echipa sa de securitate naţională discută activ", declarase într-o conferinţă de presă Karoline Leavitt.

Groenlanda face parte din Danemarca de peste 600 de ani, iar în prezent are un statut de teritoriu semiautonom. Această insulă întinsă, dar care numără doar aproximativ 56.000 de locuitori, are o economie dependentă de pescuit şi este finanţată masiv de guvernul de la Copenhaga, cu aproximativ un miliard de dolari pe an, echivalentul a aproximativ jumătate din bugetul său, deşi dispune de mari resurse naturale, inclusiv petrol şi gaze naturale.

