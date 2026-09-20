Live TV

Video Ed Sheeran, în lacrimi, pe scenă. Artistul recunoaște că a făcut „greşeli” în controversa mesajelor pro-Palestina

Data publicării:
profimedia-0356692043
Ed Sheeran Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Vedeta pop Ed Sheeran a afirmat că situaţia din Gaza este „de nejustificat” şi a recunoscut că a comis „greşeli”, sâmbătă seara, la Philadelphia, în cadrul primului său concert de la izbucnirea polemicii privind excluderea din turneul său a rapperului Macklemore, care făcuse declaraţii propalestiniene.

Excluderea, luni, sub presiunea proprietarilor de stadioane americane, a artistului care îi asigura primele părţi ale concertelor şi care, la începutul lunii septembrie, a făcut apel la „eliberarea Palestinei”, i-a adus britanicului o avalanşă de critici fără precedent pentru un muzician care, până atunci, se bucura de un consens larg.

„Ceea ce se întâmplă în Gaza este catastrofal, de nejustificat şi disproporţionat”, a declarat vedeta la deschiderea spectacolului său de la Lincoln Financial Field. „A trebuit să iau decizii dificile, fac greşeli şi îmi pare foarte, foarte rău”, a adăugat el, aclamat de public.

Autorul hitului mondial „Shape of You” a susţinut apoi concertul singur, fără artist de deschidere.

Într-un moment în care tot mai mulţi artişti îşi exprimă opinia cu privire la conflictul din Gaza dintre Israel şi Hamas şi la bilanţul de partea palestiniană (peste 73.000 de morţi şi 174.000 de răniţi), britanicul în vârstă de 35 de ani afirmase deja marţi pe Instagram că „nu îşi transformă profesia într-o platformă politică”.

„Nu sunt complice. Am propriile mele opinii cu privire la acest conflict devastator. Faptul că aleg să nu mă exprim public nu înseamnă că nu am opinii sau că nu mă simt implicat”, a adăugat el. Însă, acuzat că nu şi-a apărat prietenul Macklemore şi, mai ales, că nu a avut curajul să denunţe soarta palestinienilor, fostul chitarist de stradă devenit unul dintre cei mai ascultaţi cântăreţi ai generaţiei sale a fost abandonat de ceilalţi artişti care participau la turneul său. Printre aceştia se numără şi cântăreţul Finneas, fratele vedetei Billie Eilish.

Sâmbătă, un colectiv pro-palestinian, Campania palestiniană pentru boicotul academic şi cultural al Israelului (PACBI), a îndemnat artiştii, fanii şi profesioniştii să boicoteze concertele lui Ed Sheeran, care se află în turneu pe mai multe continente.

Zeci de manifestanţi s-au adunat sâmbătă la o staţie de metrou, în apropierea locului unde urma să aibă loc concertul lui Ed Sheeran. Unii fluturau steaguri palestiniene şi scandau „Eliberaţi Palestina”. Poliţiştii, aflaţi la doar câţiva paşi distanţă, în aproximativ zece vehicule, supravegheau această adunare paşnică, a constatat AFP, potrivit News.ro.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de toamnă 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Când sunt Moșii de toamnă în 2026. Ce alimente se pun în pachetele de pomană pentru...
Aerisirea caloriferelor. Foto Getty Images
2
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a...
Zohran Mamdani
3
Israelul vrea ca primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, să fie arestat pentru „colaborare...
kadîrov retardat
4
Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect...
Zi liberă pentru elevi. Foto Getty Images
5
Urmează prima minivacanță din noul an școlar. Când începe și cât durează weekendul...
Romina Gingașu, reacție-fulger după ce Nicușor Dan și-a aranjat șosetele lângă Volodimir Zelenski: ”O să-l sun personal”
Digi Sport
Romina Gingașu, reacție-fulger după ce Nicușor Dan și-a aranjat șosetele lângă Volodimir Zelenski: ”O să-l sun personal”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0356692043
Controversa momentului în showbiz: „băiatul de treabă” Ed Sheeran, în mijlocul unui scandal pornit de la sloganul „Eliberați Palestina”
Israel Katz, ministrul israelian al Apărării.
Armata israeliană este pregătită să „termine treaba” în Fâşia Gaza, asigură ministrul Apărării. Ce se va întâmpla cu populația
Yuval Abraham şi Rachel Szor
Un ministru israelian vrea să le retragă cetăţenia regizorilor documentarului NAZA despre uciderea civililor din Gaza: „O ruşine!”
First Lady
Soția lui Benjamin Netanyahu este vizată de o plângere după ce a distribuit o teorie a conspirației referitoare la 7 octombrie 2023
profimedia-1132530400
Ce se întâmplă în Cisiordania și de ce crește violența
Recomandările redacţiei
YTNkZThlMGUyMjRhNDQ2MTM3ZTQzYjNiZA==.thumb
NATO are trei planuri pentru apărarea flancului estic. Amiral: „În...
ID184011-INQUAM-PHOTOS-ELENA-COVALENCO
Siegfried Mureșan promite să mențină aprinsă „lumina în cămara cu...
Mideast Wars Yemen
Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu. Riadul, sub atacul...
PLOIESTI SUD - GARA - STATUIE - DL GOE - ARTOWN NOW - 19 SEP 202
Noua controversă care incinge spațiul public. Statuia „Domnul Goe”...
Ultimele știri
Rezultate LOTO - Duminică, 20 septembrie 2026: Report la Joker de peste 1,39 milioane de euro. La 6/49 depășește 1,62 milioane de euro
Alegeri în două landuri din Germania. AfD vizează noi câștiguri, în timp ce viitorul politic al lui Friedrich Merz este în balanţă
Robert Fico susține că unii politicieni occidentali urmăresc să provoace un conflict NATO - Rusia: „Toarnă gaz pe foc”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Tentativă de omor şi un dosar închis. Noi dezvăluiri despre relaţia dintre Mădălina Apostol şi Cătălin Grozavu
Fanatik.ro
Gigi Becali a cerut părerea inteligenței artificiale: Mirel Rădoi, antrenorul ideal pentru FCSB în criză
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
Bogdan Mara, datorii neplătite de CFR Cluj: avocata sa încearcă să recupereze sumele restante
Adevărul
Animalul ascuns timp de 10 milioane de ani, descoperit în Amazon. Poate ajunge la 6,3 metri și a fost...
Playtech
Orașul din România în care o stradă te poate duce într-o altă țară. Cum funcționează trecerea frontierei...
Digi FM
VIDEO Nicușor Dan, surprins în timp ce-și aranja tacticos șosetele lângă Volodimir Zelenski. Reacția...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Andrei Bordeianu, declarații de pe patul de spital, după accidentul ”horror” din București: ”Am...
Pro FM
Prof. Loredana Pădurean, despre întâlnirea cu Oprah Winfrey: „Mi-a spus că arăt ca o regină”. Poveștile spuse...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cum își calma fiul lui Richard Gere anxietatea în copilărie. Homer Gere, dezvăluiri rare despre tatăl său
Adevarul
Dărâmată de lipsa lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu se refugiază într-un vechi obicei: „Durerea nu...
Newsweek
Dosar de pensie. Unui pensionar nu i-au fost recunoscuți 5 ani în grupa a II-a. Motivarea Casei de Pensii
Digi FM
Zina Dumitrescu, de la gloria podiumurilor la ultimii ani triști. Mama modei românești a murit cu datorii de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Ceasurile îmbătrânirii”. Când suferă organismul uman cele mai mari schimbări. Vârstele diferă la bărbați...
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
Steven Spielberg crede în extratereștri: "Am o puternică bănuială că nu suntem singuri pe Pământ"
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...