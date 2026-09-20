Vedeta pop Ed Sheeran a afirmat că situaţia din Gaza este „de nejustificat” şi a recunoscut că a comis „greşeli”, sâmbătă seara, la Philadelphia, în cadrul primului său concert de la izbucnirea polemicii privind excluderea din turneul său a rapperului Macklemore, care făcuse declaraţii propalestiniene.

Excluderea, luni, sub presiunea proprietarilor de stadioane americane, a artistului care îi asigura primele părţi ale concertelor şi care, la începutul lunii septembrie, a făcut apel la „eliberarea Palestinei”, i-a adus britanicului o avalanşă de critici fără precedent pentru un muzician care, până atunci, se bucura de un consens larg.

„Ceea ce se întâmplă în Gaza este catastrofal, de nejustificat şi disproporţionat”, a declarat vedeta la deschiderea spectacolului său de la Lincoln Financial Field. „A trebuit să iau decizii dificile, fac greşeli şi îmi pare foarte, foarte rău”, a adăugat el, aclamat de public.

Autorul hitului mondial „Shape of You” a susţinut apoi concertul singur, fără artist de deschidere.

Într-un moment în care tot mai mulţi artişti îşi exprimă opinia cu privire la conflictul din Gaza dintre Israel şi Hamas şi la bilanţul de partea palestiniană (peste 73.000 de morţi şi 174.000 de răniţi), britanicul în vârstă de 35 de ani afirmase deja marţi pe Instagram că „nu îşi transformă profesia într-o platformă politică”.

„Nu sunt complice. Am propriile mele opinii cu privire la acest conflict devastator. Faptul că aleg să nu mă exprim public nu înseamnă că nu am opinii sau că nu mă simt implicat”, a adăugat el. Însă, acuzat că nu şi-a apărat prietenul Macklemore şi, mai ales, că nu a avut curajul să denunţe soarta palestinienilor, fostul chitarist de stradă devenit unul dintre cei mai ascultaţi cântăreţi ai generaţiei sale a fost abandonat de ceilalţi artişti care participau la turneul său. Printre aceştia se numără şi cântăreţul Finneas, fratele vedetei Billie Eilish.

Sâmbătă, un colectiv pro-palestinian, Campania palestiniană pentru boicotul academic şi cultural al Israelului (PACBI), a îndemnat artiştii, fanii şi profesioniştii să boicoteze concertele lui Ed Sheeran, care se află în turneu pe mai multe continente.

Zeci de manifestanţi s-au adunat sâmbătă la o staţie de metrou, în apropierea locului unde urma să aibă loc concertul lui Ed Sheeran. Unii fluturau steaguri palestiniene şi scandau „Eliberaţi Palestina”. Poliţiştii, aflaţi la doar câţiva paşi distanţă, în aproximativ zece vehicule, supravegheau această adunare paşnică, a constatat AFP, potrivit News.ro.

Editor : Ș.R.