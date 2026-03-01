Live TV

O componentă esențială folosită pe frontul din Ucraina și-a dublat prețul în doar un an. Cine câștigă cel mai mult din această afacere

străzile din Herson protejate cu plase antidrone
Ucrainenii au montat plase antidrone pe distanțe de zeci de kilometri pentru a prinde dronele rusești înainte ca acestea să explodeze. Foto: Profimedia Images
Rusia, forțată de sancțiuni Unica fabrică din Rusia, atacată Cererea este în creștere

Prețul mediu pe un kilometru de cablu din fibră optică s-a dublat în China în interval de doar un an, iar pe unele piețe spot creșterea a ajuns la 400%, scrie Kyiv Post. Cauza este cererea mare pentru această componentă esențială folosită la dronele de atac pe frontul din Ucraina, care le face imune la tentativele de bruiaj.

Încărcat pe o bobină și derulat în spatele unei drone în timp ce aceasta zboară spre țintă, această componentă de înaltă tehnologie este fabricată în principal din siliciu pur. Este calibrată pentru transmiterea ultra-rapidă a datelor între dronă și operatorul său și este imună la bruiaj.

Drona de atac controlată prin fibră optică este o tehnologie militară experimentală utilizată pentru prima dată de armatele ruse și ucrainene la sfârșitul anului 2023.

Până în 2025, a devenit o armă mortală, capabilă să găsească și să distrugă un tanc de luptă la o distanță de până la 40 de kilometri de operator.

Un an mai târziu, cererea militară rusă pentru zeci de mii de drone de atac echipate cu cabluri de fibră optică a determinat creșterea prețului de piață al unui kilometru de cablu de fibră optică standard vândut în China de la 16 yuani (2,33 dolari) în ianuarie 2025 la 40 de yuani (5,83 dolari) în ianuarie 2026, scrie Kyiv Post, preluând o revista economică rusă, Vedomosti.

O altă cauză a creșterii globale de cablu cu fibră optică ar putea fi și pentru utilizarea tehnologiei în domeniul inteligenței artificiale, a mai menționat sursa citată.

Rusia, forțată de sancțiuni

Împreună, Rusia și Ucraina consumă probabil 50-60 de milioane de kilometri de cablu cu fibră optică într-un an, Rusia absorbind singură aproximativ 10% din producția globală.

China este responsabilă pentru aproximativ 60% din producția globală de cabluri de fibră optică, iar SUA, Coreea de Sud, Japonia și Italia produc cantități mai mici.

Ucraina și Rusia au industrii mici de producție de cabluri de fibră optică și chiar și pe timp de pace capacitățile de producție nu au satisfăcut niciodată cererea.

În timp de război, ambele țări au fost nevoite să importe masiv cabluri pentru a susține utilizarea în luptă a dronelor controlate prin fibră optică.

Accesul Kremlinului la cabluri non-chinezești este limitat de sancțiunile impuse de țările occidentale, care au blocat efectiv accesul Rusiei la piețele americane, italiene și japoneze.

Deși Rusia încă poate achiziționa cabluri prin intermediari, ea rămâne „100% dependentă” de importurile din China, a relatat revista Vedomosti, potrivit Kyiv Post.

Unica fabrică din Rusia, atacată

Ucraina nu produce componenta cheie a cablului de fibră optic - un material pe bază de sticlă numit fibră optică. Cu un diametru aproximativ egal cu cel al unui fir de păr uman, fibra optică este concepută pentru a transmite semnale luminoase de la un capăt la altul cu pierderi foarte mici, permițând transferul precis al datelor pe toată lungimea cablului din fibră optică.

Incapacitatea Kievului de a produce fibră optică a obligat Ucraina să se bazeze în totalitate pe importurile de cabluri pentru a-și echipa dronele. Producătorii ucraineni importă atât de la producători chinezi, cât și de la producători occidentali – deși majoritatea comandă cabluri din fibră optică chinezești prin intermediari din statele din Golf, deoarece se consideră că acesta este cel mai puțin costisitor mijloc de livrare a cablurilor din fibră optică către Ucraina la scară largă.

Până la începutul anului 2025, Rusia avea o singură fabrică de fibră optică, Optic Fiber Systems JSC din Saransk, un oraș din regiunea superioară a Volga din Rusia. La capacitate maximă, fabrica producea aproximativ patru milioane de kilometri de fibră optică pe an, a raportat anterior The Moscow Times.

În aprilie și mai 2025 au avut loc două raiduri ucrainene asupra fabricii. După ce au zburat fără a fi detectate pe o distanță de aproximativ 1.400 de kilometri în spațiul aerian rus, dronele ucrainene au detonat mai multe focoase la fața locului.

Atacul din 7 mai a provocat incendii în anumite părți ale fabricii, care a fost nevoită să-și întrerupă producția. Aproape un an mai târziu, potrivit The Moscow Times, fabrica este încă închisă.

Cererea este în creștere

Wendell Weeks, CEO al Corning, un important producător american de cabluri de fibră optică, a declarat într-un interviu acordat CNBC pe 28 ianuarie că se așteaptă ca cererea să rămână ridicată pe tot parcursul anului 2026, impulsionată de marii operatori de cloud/AI, precum Meta, Google și Microsoft.

Weeks consideră că capacitatea globală de producție va putea satisface această cerere.

„Aproape fiecare apel telefonic pe care îl primesc de la clienții mei încearcă să afle cum putem să le oferim mai mult”, a spus Weeks.

„În ceea ce privește piața fibrelor optice, aș spune că, în general, opinia noastră este că există suficiente fibre în lume pentru a satisface cererea.”

Apelurile Kievului către Beijing de a înceta să înarmeze indirect Rusia tind să se concentreze pe componentele chinezești cu dublă utilizare folosite de Rusia pentru a fabrica drone de atac și rachete utilizate pentru a viza civilii ucraineni.

După întâlnirile cu ministrul chinez de externe Wang Yi la München, pe 13 februarie, ministrul de externe ucrainean, Andrii Sibiha, a declarat că China ar putea pune capăt rapid războiului Rusiei în Ucraina, aplicând influența sa politică și economică asupra Rusiei.

„China poate juca un rol important în realizarea unei păci juste pentru Ucraina”, a declarat el reporterilor.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Wang a afirmat că China „sprijină toate eforturile care conduc la pace”, este „obiectivă și imparțială” și „gata să mențină comunicarea cu Ucraina pentru a juca un rol constructiv în soluționarea rapidă a conflictului politic”.

