O femeie și-a făcut singură cezariană pentru că nu avea altă soluție: "Dacă copilul meu urma să moară, am decis să mor și eu"

O femeie și-a făcut singură cezariană pentru că nu mai putea suporta durerea. Pentru că locuia într-o zonă izolată din Mexic, nu avea cum să ajungă la spital. Și ea, și bebelușul au supraviețuit.

Extraordinara poveste a fost relatată în Jurnalul Internațional de Ginecologie și Obstetrică, scrie IFL Science.

Este vorba despre o femeie de 40 de ani pe nume Inés Ramírez Pérez. Ea mai avea opt copii. Femeia locuia într-o casă cu o singură cameră, într-un mic sat din munții din sudul Mexicului. Nu avea apă curentă, canalizare sau curent electric.

Cu doi ani în urmă femeia pierduse un copil din cauza travaliului prelungit. Așa că, la noua sarcină, după 12 ore de travaliu și fără niciun alt ajutor, ea a decis să se ajute singură.

„Nu mai puteam suporta durerea”, a spus ea pentru The Sydney Morning Herald în timpul unui interviu. „Dacă copilul meu urma să moară, atunci am decis că va trebui să mor și eu. Dar dacă avea să crească, aveam să-l văd crescând și aveam să fiu cu copilul meu. Am crezut că Dumnezeu ne va salva viețile amândurora”, a povestit ea.

Folosind trei pahare de alcool și un cuțit de bucătărie, femeia și-a secționat abdomenul de trei ori, prin piele, grăsime și mușchi. Ea a tăiat uterul longitudinal și stând într-o poziție ghemuită, a reușit să nu afecteze organele interne. După o oră, a reușit să își scoată bebelușul, un băiețel. Din fericire, copilul a putut să respire și să plângă imediat, se arată în descrierea cazului medical, așa cum a fost prezentat în jurnalul științific.

Femeia nu a sângerat excesiv și a putut să-i ceară unuia dintre copiii ei să cheme o asistentă locală înainte să își piardă cunoștința. Când asistenta a sosit, aceasta i-a închis tăietura, folosind un ac obișnuit de cusut și un fir de bumbac.

Mama a fost dusă la cel mai apropiat spital, care se afla la aproximativ opt ore distanță. Acolo, chirurgii s-au asigurat că nu există risc de septicemie sau răni ale organelor, au închis operația complet și au tratat-o cu antibiotice. La zece zile de la operație, pacienta și-a revenit și a fost externată din spital.

Relatarea atrage atenția asupra pericolului în care se află femeile din mediul rural, care nu au parte de îngrijire medicală adecvată. În astfel de situații, la sarcini cu probleme, se poate ajunge la moartea fătului sau a mamei.

Deși acest caz a avut un final fericit, documentul atrage atenția că trebuie implementate măsuri pentru a se evita astfel de situații, iar oamenii să primească îngrijirea necesară în întreaga lume.

Editor : G.M.