O femeie şi nepotul său, ucişi într-un incendiu provocat de un atac cu drone în regiunea Moscovei

Data publicării:
Drone operators of 3rd Assault Brigade at positions near the frontline in the direction of Borova
Un operator de dronă ucrainean pregătește aparatul pentru a fi trimis pe linia frontului, în Harkiv. Foto: Profimedia

O femeie în vârstă şi nepotul ei de 6 ani au fost ucişi luni într-un incendiu provocat de un atac cu drone ucrainene în regiunea Moscovei, a declarat guvernatorul regional, Andrei Vorobiev.

În timpul nopţii, „patru drone au fost doborâte de sistemele de apărare aeriană în Voskresensk şi Kolomna”, două oraşe din regiunea Moscovei, a scris Andrei Vorobiev pe Telegram, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

În Voskresensk, o femeie în vârstă de 76 de ani şi nepotul ei de 6 ani au murit într-un „incendiu izbucnit în casa lor”, provocat de prăbuşirea unei drone, potrivit aceleiaşi surse.

În acest oraş, ferestrele mai multor case au fost sparte, iar pereţii au fost deterioraţi în urma atacului, în timp ce iluminatul stradal a fost întrerupt, a adăugat Vorobiev.

Ucraina atacă cu regularitate Rusia cu drone, ca răspuns la bombardamentele masive ruseşti care lovesc teritoriul ucrainean de la începutul ofensivei la scara largă lansată de trupele ruse în 2022.

În cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat 595 de drone şi 48 de rachete asupra Ucrainei, potrivit Kievului, provocând moartea a patru persoane în capitala Ucrainei şi rănind peste 80 de persoane în întreaga ţară.

