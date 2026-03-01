O navă din „flota fantomă” a Rusiei a fost interceptată de către Forţele Speciale belgiene şi urmează să fie confiscată, anunţă duminică autorităţile belgiene, relatează AFP, preluată de News.ro.

Forţele Speciale belgiene au interceptat o navă din „flota fantonă” rusă, iar Bruxellesul o va confisca după ce soseşte în port, a anunţat duminică vicepremierul belgian Maxime Prévot.

„Azi (duminică), o navă din flota fantomă a Rusiei a fost interceptată la Marea Nordului”, a anunţat pe X Maxime Prévot.

Ministrul belgian al Apărării Theo Francken a anunţat că petrolierul era „escortat către portul Zeebruges, unde va fi confiscat”.

Editor : C.S.