Live TV

O pană rețelei telefonice a provocat trei decese în Australia. Compania riscă amendă sau sancțiuni juridice

Data publicării:
telefon wifi
Un ofiţer de poliţie a semnalat anterior această reţea, al cărei nume a fost considerat problematic. FOTO: Shutterstock

Guvernul din Australia acuză o companie de telecomunicații că „i-a abandonat pe australieni”, după ce trei oameni și-au pierdur viața din cauza întreruperii accesului la serviciile de urgență, potrivit Agerpres, care citează AFP. Pana rețelei telefonice a afectat apoximativ 600 de locuitori din trei regiuni, timp de cel puțin 10 ore.

În statul Australia de Sud au fost înregistrate două decese în urma căderii rețelei telefonice. Un bebeluș de șase săptămâni și o femeie de 68 de ani au decedat, potrivit poliției. De asemenea, un alt deces a fost raportat în statul Australia de Vest, conform presei locale.

Ministrul Comunicațiilor susține că compania telefonică nu i-a ajutat pe australieni „atunci când aveau cea mai mare nevoie” și consideră că „acest lucru este inacceptabil”.

„Optus şi toţi furnizorii de telecomunicaţii au obligaţii în virtutea legii australiene de a garanta apelurile la serviciile de urgenţă", susține aceasta, punctând că este în curs o anchetă a autorităților de reglementare a comunicațiilor.

Compania de telefonie ar putea fi amendată sau să suporte alte sancțiuni juridice. De asemenea, în anul 2023 a fost condamnată la o amendă în valoare de 12 milioane de dolari australieni (aproximativ 6,7 milioane de euro) după ce o pană care a întrerupt accesul mobil la internet timp de 12 ore.

 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
teodora pana fb
1
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
zele donetk
2
Succes nesperat pentru armata Kievului. Zelenski susține că soldații ucraineni au reușit...
MiG-31k
3
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
4
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
Elkanns and Marella Agnelli
5
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia...
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"
Digi Sport
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ro-alert drone
Alertele cu dronă sau teroarea trăită la granița cu Ucraina. Cum...
Avioane MiG-31
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în...
bani, fonduri UE, euro
Ce opțiuni au guvernele europene pentru a-i convinge pe cei bogați să...
insula Icaria din Grecia
Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii...
Ultimele știri
Venezuela cere anchetă ONU după atacurile americane din Caraibe: „Crime împotriva umanităţii”
Un mafiot care a încercat să răpească o prințesă din Europa a fost eliberat de autoritățile din Spania, chiar înainte să fie extrădat
Demisie la presiunea lui Donald Trump. Un procuror federal pleacă după ce a refuzat să anchete dușmanii președintelui american
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sofer la volan
Noi reguli de circulație în Grecia, valabile din septembrie. Controalele s-au extins, inclusiv în destinațiile turistice
d trump gesticuleaza in timo ce da declaratii jurnalistilor pe peluza casei albe
Întrebarea unui jurnalist l-a scos din sărite pe Trump, care a amenințat că-l va pârî premierului țării sale: „Gura!”
avion in zbor
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Ghost shark
Proiectul „Ghost Shark”. Australia investește masiv într-o flotă de drone de atac subacvatice
Handbal, DELO EHF Champions League - CSM Bucuresti - Team Esbjer
Primăria Capitalei nu poate identifica șoferii care nu plătesc tariful de parcare. Gaură în buget de peste 700 de milioane de lei
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o...
Fanatik.ro
Zeljko Kopic anunţă ce jucător de la Dinamo e gata să se bată pentru un loc de titular la echipa naţională...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Câte mașini are, de fapt, David Popovici. Campionul olimpic are în garaj un bolid spectaculos, în valoare de...
Adevărul
Cum s-a instaurat prima dictatură a României moderne. Unul dintre cele mai controversate personaje din...
Playtech
'Ciao, ne vedem!'. De ce este cuvântul italian folosit greşit de români?
Digi FM
Toată un zâmbet. Încântătoarea Goldie Hawn, ședință foto animată pe Broadway. A fermecat publicul din NYC
Digi Sport
Noua ”regină”: milioane de vizualizări
Pro FM
Are 67 de ani, dar arată impecabil. Madonna sfidează vârsta într-o rochie transparentă din dantelă...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
Leguma rezistentă adusă din Uzbekistan care s-a adaptat surprinzător de bine la clima din România: cu cât se...
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”