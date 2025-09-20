O pană rețelei telefonice a provocat trei decese în Australia. Compania riscă amendă sau sancțiuni juridice

Guvernul din Australia acuză o companie de telecomunicații că „i-a abandonat pe australieni”, după ce trei oameni și-au pierdur viața din cauza întreruperii accesului la serviciile de urgență, potrivit Agerpres, care citează AFP. Pana rețelei telefonice a afectat apoximativ 600 de locuitori din trei regiuni, timp de cel puțin 10 ore.

În statul Australia de Sud au fost înregistrate două decese în urma căderii rețelei telefonice. Un bebeluș de șase săptămâni și o femeie de 68 de ani au decedat, potrivit poliției. De asemenea, un alt deces a fost raportat în statul Australia de Vest, conform presei locale.

Ministrul Comunicațiilor susține că compania telefonică nu i-a ajutat pe australieni „atunci când aveau cea mai mare nevoie” și consideră că „acest lucru este inacceptabil”.

„Optus şi toţi furnizorii de telecomunicaţii au obligaţii în virtutea legii australiene de a garanta apelurile la serviciile de urgenţă", susține aceasta, punctând că este în curs o anchetă a autorităților de reglementare a comunicațiilor.

Compania de telefonie ar putea fi amendată sau să suporte alte sancțiuni juridice. De asemenea, în anul 2023 a fost condamnată la o amendă în valoare de 12 milioane de dolari australieni (aproximativ 6,7 milioane de euro) după ce o pană care a întrerupt accesul mobil la internet timp de 12 ore.

