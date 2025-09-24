Live TV

Complexul ar urma să fie finalizat în anul 2028. Foto: Profimedia

Turla unei biserici medievale a fost suspendată la peste 13 metri deasupra solului, ca parte a unui proiect de construcție în Londra, relatează Sky News. 

Turla bisericii All Hallows Staining, veche de 700 de ani, a fost așezată pe piloni, într-o operațiune pe care dezvoltatorii au descris-o drept „o realizare inginerească fără precedent”. Mai exact, turla a ajuns deasupra unui șantier care se întinde pe 5.574 metri pătrați.

Marți a avut loc o ceremonie de „finalizare a fundației”, după ce peste 125.000 de tone de pământ au fost îndepărtate de sub turlă pentru a face loc unei clădiri de birouri cu o suprafață de 60.387 metri pătrați.

Turla va reveni la nivelul solului după finalizarea subsolurilor complexului, inclusiv a unui nou spațiu verde, din care va face parte și biserica. Complexul ar urma să fie finalizat în anul 2028.

„50 Fenchurch Street este un proiect remarcabil și sunt încântat să particip la această ceremonie unică, care marchează o etapă importantă în construcția acestui complex emblematic de 36 de etaje.

Proiectele de dezvoltare precum acesta din City of London evidențiază poziția capitalei noastre ca destinație de top la nivel mondial pentru investițiile companiilor de renume”, a afirmat Howard Dawber, viceprimarul Londrei pentru afaceri și dezvoltare, care a fost prezent la ceremonie.

O cruce de 7 tone a fost montată pe turla mare a Catedralei Mântuirii Neamului

