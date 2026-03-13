Live TV

O țară NATO vecină cu Rusia face un nou anunț privind prezența armelor nucleare pe teritoriul său

Data publicării:
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa: Getty Images
Din articol
Finlanda nu va autoriza prezenţa armelor nucleare pe teritoriul său pe timp de pace, a declarat vineri preşedintele ţării nordice, Alexander Stubb, în urma anunţării unui plan de reformă care vizează ridicarea anumitor restricţii.

Ministrul finlandez al apărării, Antti Hakkanen, a anunţat la începutul lunii martie că guvernul are în vedere modificarea legislaţiei sale pentru a permite, „în viitor, introducerea, transportul, livrarea sau deţinerea unei arme nucleare în Finlanda”, dacă aceasta „ar fi legată de apărarea militară a ţării”.

Kremlinul a reacţionat imediat, susţinând că ţara nordică începe să „ameninţe” Rusia.

Anunţul făcut de Helsinki privind acest proiect de reformă a stârnit controverse în Finlanda din cauza lipsei sale de claritate.

„Finlanda nu are nevoie de arme nucleare pe timp de pace”, a clarificat preşedintele Alexander Stubb după o întâlnire cu liderii partidelor în parlament.

„Nimeni nu a propus ca Finlanda să aducă arme nucleare pe teritoriul său sau să asigure tranzitul acestora pe timp de pace. Şi acesta este principiul fundamental faţă de care vom rămâne cu siguranţă angajaţi”, a declarat el într-o conferinţă de presă, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Nu împărtăşesc opinia că acest lucru a semănat în vreun fel confuzie în dezbaterea internaţională”, a mai spus el.

Pentru preşedintele finlandez, reforma prezentată de guvern îşi propune să se alinieze la politica de descurajare a NATO.

„Este vorba despre descurajarea nucleară. NATO are trei mijloace de descurajare: primul constă în forţele convenţionale, al doilea în rachete şi al treilea în arme nucleare”, a argumentat el.

„Este vorba tocmai despre descurajare. O descurajare concepută astfel încât să nu fie niciodată necesar să fie folosită”, a mai spus Stubb.

Finlanda a renunţat la politica de nealiniere militară, veche de decenii, când a aderat la NATO în aprilie 2023.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt favorizate de astre între 16 și 22 martie. E săptămâna banilor pentru acești nativi
Cancan
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Fanatik.ro
Ce îi așteaptă la Mihail Kogălniceanu pe cei 400 de militari americani trimiși pentru operațiunile din Iran...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Cum îl ajută Simona Halep pe tatăl său, în afaceri. Imaginile care au cucerit pe toată lumea
Adevărul
Balerina Tetiana, lunetistă de elită pe frontul din Ucraina: „Fiecare mișcare necesită precizie, la fel ca la...
Playtech
Am testat cel mai ieftin laptop Apple în premieră în România – 5 motive pentru care MacBook Neo te face să...
Digi FM
Ce se întâmplă cu concertele Holograf de zilele viitoare, după moartea lui Mugurel Vrabete. Trupul lui va fi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Inclus de Mircea Lucescu pe lista pentru meciul cu Turcia, a apărut cu un drapel uriaș al Ungariei în mână
Pro FM
Piesa României la Eurovision 2026, catalogată "periculoasă" și "iresponsabilă". De unde a pornit scandalul
Film Now
Andrea Bocelli, după declarațiile controversate ale lui Timothée Chalamet: „Sper să-și schimbe perspectiva...
Adevarul
Chipul unui grec condamnat la 8 ani de pușcărie apare într-un mozaic de la Mitropolia din Iași, alături de...
Newsweek
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
Digi FM
Demi Moore, parcă din ce în ce mai slabă. Actrița a stârnit reacții: "Doamne, este tot Hollywoodul pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Nicole Kidman, dezgustată să-l sărute pe Alexander Skarsgård pe platourile „Big Little Lies”. Gestul făcut de...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică