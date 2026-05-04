Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, anunță măsuri la consulatele României din Germania, după probleme semnalate de românii din diaspora. Oficialul a precizat, într-o postare pe Facebook, că la Bonn conducerea a fost deja schimbată, iar în cazul consulatului din Hamburg a fost luată decizia rechemării consulului general.

Schimbări la consulatul din Bonn

Ministrul a explicat că situația de la consulatul din Bonn a impus intervenții rapide.

„Am schimbat anul trecut Consulul General de la Bonn, acum avem o echipă nouă care repară din problemele acumulate. Nu este acceptabil ca birocrația sau delăsarea să stea în calea drepturilor cetățenilor noștri din străinătate. Am trecut la măsuri ferme acolo unde soluțiile au întârziat să apară”, a declarat ea.

De asemenea, oficialul a precizat că prioritatea este reducerea întârzierilor pentru românii din zonă.

„La consulatul din Bonn am revocat vechea conducere și am numit un nou consul cu 15 ani experiență și am trimis o echipă de intervenție din centrala MAE. Prioritatea este recuperarea imediată a restanțelor pentru cei 300.000 de români din regiune”, a adăugat Țoiu.

Probleme semnalate de români în ultimii ani

Potrivit ministrului, mulți români s-au confruntat cu dificultăți majore în accesarea serviciilor consulare.

Realitatea din ultimii ani a fost una dureroasă pentru mulți români: dificultăți majore la programări, un sistem online nefuncțional și întârzieri care i-au obligat pe oameni la drumuri repetate și obositoare.

În ceea ce privește consulatul din Hamburg, ministrul a anunțat o decizie fermă.

Decizie de rechemare la Hamburg

„Pentru consulatul din Hamburg, înființat dar niciodată operaționalizat, am decis rechemarea consulului general. Nu putem tolera stagnarea în deschiderea unui consulat nou, viteza administrației trebuie să fie egală cu nevoile oamenilor, nu mai mică”, a spus ea.

Oana Țoiu a subliniat importanța reformării serviciilor consulare.

„Modernizarea sistemului consular este o datorie morală pentru comunitățile de români din diaspora”, a conchis aceasta.

Editor : Ș.A.