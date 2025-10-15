Live TV

Odesa, plasată sub administrare militară de către Volodimir Zelenski, pe fondul unui conflict cu primarul orașului-port

Data publicării:
Odesa
Odesa. Foto: Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a plasat Odesa sub administraţie militară, pe fondul unui conflict cu primarul oraşului port la Marea Neagră. Printr-un decret emis miercuri, Zelenski a înfiinţat noua administraţie militară, în fruntea căreia l-a numit pe generalul de informaţii Serhii Lisak.

Pentru a prelua noua responsabilitate, Lisak a fost eliberat simultan din postul de guvernator militar al regiunii Dnipropetrovsk, pe care îl deţinea de peste doi ani şi jumătate.

Marţi, Zelenski i-a retras cetăţenia lui Ghennadi Truhanov, cel care a fost primarul Odesei de peste 10 ani, spunând că acesta deţine un paşaport rusesc, notează Agerpres.

Truhanov neagă acuzaţia, intenţionează să atace în justiţie decizia lui Zelenski şi se agaţă de postul de primar.

Totuşi, odată cu pierderea cetăţeniei ucrainene, primarul este, practic, înlăturat din funcţie şi ar putea să se confrunte chiar cu deportarea.

„Mult prea multe probleme de securitate au rămas fără răspuns pentru mult prea mult timp”, a declarat Zelenski marţi, fără a detalia la ce se referă. El a adăugat însă că Odesa are nevoie de o protecţie mai puternică şi de mai mult sprijin.

Truhanov, care a condamnat în mod repetat Rusia pentru atacurile asupra Odesei, era primar din 2014 în acest oraş-port cu peste 1 milion de locuitori şi de importanţă strategică.

Criticii lui Zelenski îl acuză pe acesta că înlocuieşte tot mai mult oficiali aleşi cu administraţii militare conduse de apropiaţi de-ai săi.

Din cauza legii marţiale în vigoare, alegerile locale ce ar fi trebuit să aibă loc la sfârşitul lui octombrie au fost anulate de parlament, care a prelungit mandatele tuturor reprezentanţilor locali până la sfârşitul războiului.

Volodmir Zelenski este acuzat de mai mult timp de tendinţe autoritare, inclusiv de către primarul Kievului, Vitali Kliciko. În ultimele zile, tensiunile dintre Kliciko şi Timur Tkacenko, administratorul militar numit de preşedinte, au izbucnit public. Zelenski l-a criticat recent pe Kliciko pentru penele de curent electric provocate de atacurile ruseşti cu drone.

Citește și:

Zece agenţi ai Rusiei, arestaţi în Odesa şi Liov pentru operaţiuni de sabotaj

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
Maria Corina Machado
3
Venezuela a decis închiderea ambasadei din Oslo după ce liderul opoziției a primit...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
4
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
mana introduce card in atm, close up
5
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Digi Sport
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern
Explicațiile lui Emanuel Ungureanu despre plângerea penală pentru...
sofer, ride sharing
Cum funcționează evaziunea fiscală din ride-sharing. Schema care a...
Luca Protopopescu
Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - ICCJ - TRAGERE LA SORTI JUDECATORI B
Înalta Curte decide joi dacă sesisează Curtea Constituțională privind...
Ultimele știri
Italia a furnizat Rusiei materii prime importante folosite la rachetele Iskander, una dintre cele mai mari amenințări pentru Ucraina
Ministrul Apărării, discuții cu omologul spaniol. Moșteanu „apreciază participarea activă a Spaniei la Grupul de Luptă NATO în România”
Fără comerț la malul mării: primăriile vor gestiona plaje publice dedicate doar sportului și relaxării. Proiectul a trecut de Parlament
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
racheta tomahawk lansata de pe o nava de razboi
Volodimir Zelenski va discuta cu Trump o nouă strategie în războiul contra Rusiei. Cum vor fi implicate rachetele Tomahawk
Soldați Coreea de Nord în Rusia
„A mutilat sufletele”. Părerea rușilor despre „eroii” care se întorc de pe frontul din Ucraina
ministrii apararii la bruxelles
Reuniune NATO la Bruxelles. Miniștrii apărării au discutat despre amenințările Rusiei în Europa și sprijinul pentru Ucraina
Aftermath of Russian missile and drone strikes, in Kyiv
Ucraina negociază în SUA cu producătorul rachetelor Tomahawk, înainte de întâlnirea Zelenski-Trump
Ministrul de Externe polonez a dus o dronă Shahed-136 în Parlamentul britanic. Foto-X
Ministrul polonez de Externe s-a dus cu o dronă iraniană în Parlamentul Marii Britanii. „Ar putea pătrunde adânc în Europa”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, noi dezvăluiri incendiare. Rob Kardashian a vrut să se căsătorească cu ea, dar Elvis a...
Cancan
Ce a apărut azi în locul unde Elena a fost ucisă? Femeia s-a stins chiar în apropiere de propria casă
Fanatik.ro
Motivul pentru care noul director de la Apele Române a solicitat mărirea salariului cu 15%. Ce se întâmplă cu...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael...
Adevărul
SRI va lupta din nou cu corupția. Avertismentul unui profesor de Drept: „Nu se face anticorupție implicând...
Playtech
Care dintre cele trei vehicule trece primul prin intersecție? Întrebarea, o capcană pentru şoferi
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
S-a terminat! Posibila adversară a României și-a dat afară selecționerul, după o umilință istorică
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Istoria uitată a Americii rusești. Cum au ajuns rușii să aibă colonii pe continentul american, inclusiv în...
Newsweek
Mica Recalculare i-a tăiat 500 lei din pensie unui pensionar. Ce document i-a scăzut pensia?
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Renunţarea la fumat, chiar şi mai târziu în viaţă, ar putea ajuta la încetinirea apariţiei problemelor de...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...