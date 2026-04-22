Oficialii de la Chișinău răspund declarațiilor lui Șoigu despre Transnistria: „Poziţia ţării noastre este foarte clară”

Serghei Șoigu, Secretarul Consiliului de securitate a Rusiei. Foto: Profimedia

Vicepremierul pentru reintegrare din guvernul de la Chişinău, Valeriu Chiveri, respinge „categoric” acuzaţiile şefului Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Şoigu, cu privire la securitatea cetăţenilor ruşi din Transnistria. „Distorsionează poziţia Republicii Moldova în contextul reglementării conflictului transnistrian”, a afirmat Chiveri, adâugând că Republica Moldova îşi doreşte identificarea unei soluţii paşnice. 

Vicepremierul pentru reintegrare din guvernul de la Chişinău, Valeriu Chiveri, a comentat, miercuri, acuzaţiile şefului Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Şoigu, cu privire la securitatea cetăţenilor ruşi din Transnistria.

„Respingem categoric asemenea afirmaţii, pe care le considerăm nefondate şi care distorsionează poziţia Republicii Moldova în contextul reglementării conflictului transnistrian, în contextul reintegrării ţării. După cum cunoaşteţi, poziţia ţării noastre este foarte clară - identificarea unei soluţii paşnice pentru reintegrarea ţării în baza respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale, în limitele frontierilor internaţional recunoscute”, a declarat Valeriu Chiveri, citat de News.ro. 

 În ceea ce priveşte prezenţa militară a Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Chiveri a aprecizat că este „ilegală”.

„Republica Moldova a pledat constant pentru retragerea acestor forţe. Cunoaştem foarte bine despre angajamentele Federaţiei Ruse, de la Istanbul, de a-şi retrage forţele militare desfăşurate ilegal pe teritoriul ţării, lucru care nu s-a întâmplat nici astăzi”, a mai declarant vicepremierul pentru reintegrare al guvernului de la Chişinău.

La rândul lor, reprezentanţii Ministerului de Externe de la Chişinău au transmis că „situaţia de securitate pe întreg teritoriul ţării este stabilă, iar drepturile şi libertăţile fundamentale ale tuturor persoanelor, indiferent de cetăţenie sau regiune, sunt pe deplin respectate şi garantate”.

Siguranţa cetăţenilor ruşi din regiunea separatistă Transnistria a Moldovei este în prezent ameninţată, iar Moscova va lua toate măsurile pentru a-i proteja, a declarat, marţi, Serghei Şoigu, secretarul puternicului Consiliu de Securitate al Rusiei.

