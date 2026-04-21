Avertismentul Rusiei în legătură cu cetățenii săi din Transnistria: „Vom luat toate măsurile necesare”

Serghei Șoigu, secretarul Consiliului de securitate al Rusiei. Foto: Profimedia

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Şoigu, a declarat marţi într-un interviu acordat cotidianului rusesc de mare tiraj Komsomolskaia Pravda că Rusia va lua toate măsurile necesare pentru apărarea cetăţenilor săi din Transnistria (regiune separatistă din estul Republicii Moldova), relatează EFE, preluată de Agerpres.

"Dacă va fi nevoie, Rusia va lua toate măsurile necesare şi va recurge la toate metodele disponibile pentru a-i proteja (pe cetăţenii ruşi din Transnistria) în conformitate cu Constituţia" Federaţiei Ruse, a reiterat Serghei Şoigu.

Şoigu, ex-ministru al Apărării, ai cărui foşti viceminiştri au fost toţi închişi pentru corupţie, potrivit presei ruse, a subliniat că aproximativ 220.000 de cetăţeni ruşi locuiesc în regiunea transnistreană şi că "interesele şi siguranţa lor sunt în prezent ameninţate din cauza acţiunilor nechibzuite şi iresponsabile ale Kievului şi Chişinăului".

Şoigu a acuzat autorităţile de la Chişinău, care au obţinut sprijin financiar din partea Uniunii Europene pentru importul de gaze, că şantajează regiunea prorusă în domeniul energetic.
 "Chişinăul permite furnizarea de gaze pe malul stâng însă doar pentru a acoperi nevoile sociale de bază, în rest încearcă să impună un tarif prohibitiv. Acest lucru nu poate fi calificat decât drept şantaj şi o încercare de intimidare", a subliniat el.

Cu toate acestea, autorităţile din Transnistria au fost cele care au refuzat anul trecut ajutorul UE pentru a putea primi gaze ruseşti, notează EFE.

"Tiraspolul a respins această propunere. Rusia nu le permite să accepte ajutorul european de teama de a pierde controlul asupra regiunii", a afirmat la momentul respectiv prim-ministrul moldovean, Dorin Recean.

Şoigu a mai subliniat marţi că retorica autorităţilor Republicii Moldova cu privire la Transnistria "seamănă din ce în ce mai mult cu declaraţiile autorităţilor ucrainene despre Donbas în 2014", anul în care Rusia a anexat peninsula Crimeea şi a trimis paramilitari pentru a întări mişcarea separatistă din estul Ucrainei, pe care a invadat-o după opt ani.

Recent, Duma de Stat rusă (camera inferioară a Parlamentului federal) a aprobat într-o primă lectură un proiect de lege care autorizează desfăşurarea de trupe ale Federaţiei Ruse în străinătate, în cazul în care cetăţeni ruşi s-ar simţi ameninţaţi.

În acelaşi timp, Şoigu a avertizat Chişinăul să nu meargă cumva pe mâna Kievului şi să încerce să alipească cu forţa Transnistria la restul Republicii Moldova.

"Am avertizat în repetate rânduri, la toate nivelurile, că orice încercare de a rezolva problema transnistreană prin forţă, precum şi dorinţa de a înlocui forţele de menţinere a păcii ruseşti cu un Ťcontingent occidentalŤ, va provoca consecinţe negative pentru Republica Moldova şi întreaga regiune", a declarat secretarul Consiliului Securităţii Rusiei, adăugând că, în acest caz ”Maia Sandu şi echipa sa vor purta întreaga responsabilitate".

Pe 17 aprilie, membrii comandamentului Grupului operativ de trupe ruse din Transnistria (GOTR), care staţionează ilegal în estul Republicii Moldova, inclusiv comandantul şi şefii statului-major au fost declaraţi indezirabili de către Chişinău, potrivit media moldovene.

Au fost declaraţi indezirabili comandantul GOTR Dmitri Zelenkov, adjuncţii săi Dmitri Opalev, Serghei Maşenko şi Serghei Şirşov, precum şi şefii statului-major al GOTR Marat Iarulin şi Aleksei Bogomolov.

"Este clar că autorităţile R.Moldova, cu sprijinul Uniunii Europene, încearcă să expulzeze trupele ruse din Transnistria. Autorităţile moldovene au privat efectiv conducerea GOTR de dreptul legal de circulaţie în afara regiunii", a declarat Şoigu, susţinând că acest pas politic arată "intenţia fermă a actualei conduceri de la Chişinău de a agrava şi mai mult situaţia".

Actuala conducere proeuropeană de la Chişinău, inclusiv preşedinta Maia Sandu, a cerut în repetate rânduri comunităţii internaţionale să exercite presiuni asupra Moscovei pentru ca aceasta să-şi retragă trupele din Transnistria şi muniţiile de la depozitele din Cobasna.

