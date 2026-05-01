Live TV

Ofițeri superiori americani, îngrijorați de amenințările lui Trump la adresa Germaniei: „E incredibil de important” să fim aici

Data publicării:
Din articol
„Luptăm împreună” Lecţii din Ucraina

După ce preşedintele american Donald Trump a declarat că analizează posibilitatea de a reduce numărul de trupe din Germania, la un centru de antrenament al armatei americane din această ţară unii ofiţeri superiori au subliniat, joi, beneficiile prezenţei americane aici, potrivit Reuters.

Printre acestea se numără descurajarea adversarilor, antrenamentul de luptă cu aliaţii pe teren european şi absorbţia lecţiilor din Ucraina, au declarat aceşti ofiţeri pentru Reuters şi un mic grup de media care au vizitat singurul centru de antrenament de luptă al armatei americane din afara SUA, situat în Hohenfels, în sudul Germaniei, potrivit Agerpres. 

Puţinii ofiţeri care au vorbit fie nu au comentat remarcile preşedintelui Trump, fie au refuzat să o facă. Purtătorii de cuvânt ai armatei americane în Europa şi Africa şi ai Comandamentului European nu au răspuns imediat la o solicitare a Reuters de a comenta cu privire la modul în care o reducere a trupelor ar afecta activităţile în această ţară europeană.

Cea mai mare prezenţă militară a SUA din Europa este tocmai în Germania, cu aproximativ 35.000 de militari activi, şi serveşte drept centru cheie de instruire. Aceasta include instalaţia Hohenfels, care se întinde pe aproximativ 163 de kilometri pătraţi de pădure şi găzduieşte antrenamente de luptă la scară largă pentru trupele americane, precum şi pentru alte naţiuni din NATO şi partenere.

De exemplu, o unitate blindată americană a participat la un exerciţiu extenuant de 10 zile, care a inclus evitarea unei forţe adverse şi a arsenalului său de drone de supraveghere şi atac. Brigada se află la sfârşitul unei desfăşurări de nouă luni în Polonia şi în alte părţi ale Europei de Est, ca parte a unei iniţiative conduse de Armata SUA pentru a sprijini NATO, consolidând în acelaşi timp pregătirea şi sporind legăturile dintre armatele aliate şi partenere.

„Prezenţa lor în Europa le arată potenţialilor adversari că, în cazul unui conflict, se vor confrunta cu cea mai pregătită, antrenată şi letală forţă de luptă, şi nu doar cu Statele Unite, ci şi cu Statele Unite şi aliaţii lor din NATO”, a declarat comandantul brigăzii, colonelul Michael Ziegelhofer.

„Faptul că suntem aici reprezintă, ştiţi, cu adevărat sprijinul ţării noastre pentru NATO şi aliaţii noştri”, a adăugat el.

„Luptăm împreună”

Antrenamentul cu alte naţiuni este „incredibil de important”, a spus Ziegelhofer.

„Dacă ar avea loc o criză aici, am fi în luptă împreună, aşa că un astfel de antrenament ne ajută să construim interoperabilitatea, nu doar cu echipamentul pe care îl avem, ci şi între oameni, sisteme şi procese din unitatea noastră”, a adăugat el.

Brigada a învăţat şi despre drone în timpul desfăşurării sale în Europa, a explicat Ziegelhofer.

„De când suntem aici, am lucrat pe tot parcursul, de la învăţarea modului de a le pilota până la a deveni destul de sofisticaţi în înţelegerea sistemelor şi proceselor, atât în operarea lor propriu-zisă, cât şi în modul de contracarare a utilizării acestora de către inamic”, a continuat Ziegelhofer.

Lecţii din Ucraina

Evoluţia dronelor şi a războiului electronic se numără printre lecţiile din războiul Rusia-Ucraina care sunt încorporate în antrenament, a declarat locotenent-colonelul Michael Cryer, comandantul forţelor de opoziţie repartizate permanent în zona de antrenament Hohenfels, cunoscută sub numele de batalionul războinic.

„A fost un joc de-a şoarecele şi pisica, aşa cum s-a văzut în Ucraina”, a spus el.

„Acolo unde o parte dezvoltă această capacitate, o altă parte dezvoltă o contramăsură”, a explicat Cryer.

Una dintre cele mai mari provocări, potrivit ofiţerului, este menţinerea opţiunilor pentru manevre ofensive în timp ce eşti supravegheat constant de drone aeriene.

„Este aproape imposibil să te ascunzi. În întreaga armată, nu am ajuns să înţelegem pe deplin acest lucru”, a insistat el.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
2
3
4
5
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cancan
Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
Fanatik.ro
Adevărul
Playtech
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pro FM
Film Now
Adevarul
Newsweek
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Digi Animal World
Film Now
UTV
