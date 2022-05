Oligarhul care a criticat armata lui Putin spune că a fost obligat de Kremlin să-și vândă afacerea pe 3% din valoarea ei

Oleg Tinkov, oligarhul rus sancționat de Marea Britanie, care s-a declarat împotriva războiului din Ucraina și a criticat dur armata lui Putin, spune acum a fost obligat de Kremlin să-și vândă participația la o bancă importantă pe care a fondat-o chiar el.

Oleg Tinkov a declarat pentru The New York Times că directorii de rang înalt ai Băncii Tinkoff au primit ordin de la Kremlin să întrerupă orice relație cu el a doua zi după postarea sa explozivă pe Instagram din 19 aprilie, în care a spus că războiul din Ucraina este de fapt un „masacru”, potrivit The Moscow Times.

„M-au obligat să vând din cauza declarațiilor mele”, a spus Tinkov în interviul pentru NYT. „Nu am putut negocia”, a spus magnatul în vârstă de 54 de ani.

Săptămâna trecută, Tinkov și-a vândut pachetul de 35% din TCS, grupul care deține 100% din Tinkoff Bank, companiei Interros deținută de magnatul rus Vladimir Potanin. Nu a dezvăluit prețul, spunând doar că a vândut participația la 3% din ceea ce credea a fi valoarea reală a acesteia. Anul trecut, Bursa din Londra a evaluat pachetul lui Tinkov, de 35%, la peste 20 de miliarde de dolari.

Marea Britanie l-a sancționat pe Tinkov, care a fondat Tinkoff Bank în 2006, cu înghețarea activelor și interdicția de călătorie.

Tinkov a spus că știe de la o sursă dn interiorul băncii pe care a fondat-o că directorii au fost amenințați că aceasta va fi naționalizată, în cazul în care el nu și-ar fi vândut participația, iar numele nu va fi schimbat.

Tinkoff Bank, care a precizat că nu a existat „nicio amenințare împotriva conducerii băncii”, a anunțat pe 22 aprilie că își va schimba numele în acest an.

Magnatul rus a mai spus că a angajat gărzi de corp după prieteni cu contacte în serviciile de securitate din Rusia i-au spus că este în pericol. „Mi-au spus: „decizia în privința ta a fost luată””, a spus Tinkov. „Asta poate însemna că, pe lângă tot ce a fost, pot să fiu ucis. Nu exclud”.

Editor : D.C.