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Omanul anunță că deschide un „coridor maritim temporar” în Strâmtoarea Ormuz fără taxe de tranzit

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harta cu stramtoarea ormuz
Hartă cu Strâmtoarea Ormuz. Foto: Shutterstock
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Guvernul Omanului a anunţat miercuri deschiderea unui „coridor maritim temporar” pentru toate navele fără a percepe taxe pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz, în coordonare cu Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), conform unor surse oficiale citate de EFE, potrivit Agerpres.

„Omanul s-a coordonat cu Organizaţia Maritimă Internaţională pentru a deschide un coridor maritim temporar pentru toate navele, conform coordonatelor anunţate de OMI şi de autorităţile omaneze competente. Navele care doresc să tranziteze prin coridor trebuie să coordoneze cu OMI”, a declarat agenţia oficială de ştiri locală ONA.

Acest anunţ vine „ca recunoaştere a responsabilităţii Omanului faţă de Strâmtoarea Ormuz, a importanţei sale strategice pentru economia mondială şi în concordanţă cu angajamentul ferm faţă de dreptul internaţional şi dreptul mării, care apără libertatea de navigaţie prin strâmtoare fără impunerea de taxe de tranzit”, se menţionează în comunicat, care precizează că această decizie este „în consonanţă cu rezultatele eforturilor şi acordurilor încheiate între Statele Unite şi Iran”, pe baza memorandumului de înţelegere semnat săptămâna trecută pentru a opri conflictul şi a reactiva această cale maritimă.

Marţi, OMI a anunţat punerea în aplicare a unui plan de evacuare a 11.000 de marinari încă blocaţi în strâmtoare, după ce au fost obţinute garanţiile de securitate necesare pentru navigaţia în zonă.

Strâmtoarea Ormuz, un pasaj strategic cheie în comerţul global, prin care înainte de conflict trecea 20% din fluxul global de ţiţei, a fost unul din cele mai critice puncte în contextul războiului şi a rămas blocată luni de zile, ceea ce a influenţat direct preţul petrolului.

Teheranul a anunţat sâmbătă că a închis din nou trecerea ca răspuns la recentele atacuri ale Israelului asupra Libanului, deşi Washingtonul a precizat că, în pofida acestui anunţ al Iranului, traficul a continuat, precizând că 55 de nave şi 17 milioane de barili de petrol cantitatea au tranzitat în acea zi prin strâmtoare.

Omanul şi Iranul împart suveranitatea asupra apelor teritoriale ale Strâmtorii Ormuz în mod echitabil pe cea mai îngustă secţiune a sa, ceea ce le oferă un control comun asupra acestei căi maritime strategice.

Cele două ţări poartă discuţii despre viitoarea administrare comună, navigaţia maritimă şi eventuale taxe pentru folosirea acestei treceri.

Editor : C.L.B.

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