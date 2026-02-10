Live TV

Foto Omul din spatele politicii dure a lui Trump și Vance față de Europa. Stă în culise, dar influența lui modelează deja decizii cheie

Data publicării:
Inauguration Ceremony for President Donald Trump in Washington
Donald Trump, urmărit cu atenție de vicepreședintele său, JD Vance. Foto: Profimedia Images
Poate că nu ați auzit de Andy Baker, dar el este un intelectual de frunte al Consiliului Național de Securitate (NSC) ale cărui decizii ar putea dicta viitorul politicii externe a Partidului Republican (GOP), scrie Politico.

Singurul moment în lumina reflectoarelor pentru Andy Baker a venit din întâmplare — când, în luna martie, vicepreședintele JD Vance l-a desemnat drept persoana de legătură în celebra conversație de grup scursă în presă, despre atacurile Houthi din Yemen.

Profilul său public redus ascunde o influență în creștere.

În culise, adjunctul consilierului pentru securitate națională, rar fotografiat și extrem de discret, a devenit o figură cheie în orbita lui Vance, modelând atât gândirea vicepreședintelui în politica externă, cât și unele dintre cele mai importante decizii de securitate națională ale Casei Albe — în special postura tot mai confrontațională față de aliații Americii din Europa.

Deși puțini din afara Washingtonului și capitalelor europene îl cunosc, el este esențial pentru înțelegerea unor elemente ale politicii externe a președintelui Donald Trump care au derutat Europa — de la München până în Donbas.

Cu Vance care ar putea deveni candidatul principal pentru nominalizarea republicană din 2028, Baker, un „realist” autodeclarat, sceptic față de alianțele tradiționale americane și intervențiile militare în străinătate, este așteptat să joace un rol și mai important în conturarea viitorului politicii externe a GOP.

„Andy va juca un rol în orice administrație viitoare”, a declarat Alex Wong, fost adjunct al consilierului pentru securitate națională al lui Trump, până în mai anul trecut, când Baker a preluat rolul.

andy baker 2
Andy Baker, consilierul pentru securitate națională, și Nada Hamadeh Moawad, ambasadoarea Libanului la Washington D.C. / Foto: Nada Hamadeh Moawad Facebook

Amprenta lui Baker în politica externă a administrației Trump

Baker a lăsat urme vizibile în unele dintre pozițiile cele mai șocante ale administrației Trump. El a contribuit la redactarea discursului incendiar pe care Vance l-a susținut la Conferința de Securitate de la München, în februarie 2025, potrivit a două persoane familiare cu rolul lui Baker și unui angajat european familiarizat cu contribuția sa.

Comentariile lui Vance, care continuă să tulbure cercurile diplomatice europene aproape un an mai târziu, au criticat liderii continentului pentru că nu protejează libertatea de exprimare și i-au îndemnat să combată imigrația ilegală, susținând că „retragerea Europei… de la unele valori fundamentale” reprezintă principala amenințare la adresa alianței transatlantice.

Baker, care a refuzat să comenteze, a jucat un rol major în compilarea noii Strategii de Securitate Națională a administrației, potrivit uneia dintre persoanele familiare cu rolul său. Strategia a reiterat afirmația lui Vance de la München, că retragerea Europei de la „încrederea în sine civilizațională și identitatea occidentală” reprezintă o amenințare principală pentru securitatea transatlantică, și a salutat influența crescândă a partidelor naționaliste „patriotice” din Europa. Documentul a criticat și extinderea NATO și a cerut sfârșitul „NATO ca alianță aflată în expansiune perpetuă”.

andy baker john rattcliffe CIA
Directorul CIA, John Rattcliffe, monitorizează Operațiunea „Midnight Hammer” din Sala de Situații a Casei Albe, 21 iunie 2025, în Washington, D.C. În spatele lui Rattcliffe se află secretarul Apărării, Pete Hegseth, stânga, și consilierul pentru securitate, Andy Baker, dreapta. Foto: Profimedia Images

Realism flexibil și o nouă viziune pentru politica externă

Administrația numește această abordare „realistă” sau, așa cum este prezentată în Strategia de Securitate Națională, „realism flexibil”. Unul dintre principiile sale fundamentale este că politica externă și structura alianțelor Americii ar trebui să se bazeze pe un calcul rațional al intereselor Statelor Unite, mai degrabă decât pe o viziune idealistă a națiunilor care se unesc pentru a promova comportamente virtuase în străinătate.

Ascensiunea lui Baker și a „realismului flexibil” îi forțează pe mulți diplomați și oficiali europeni să accepte ideea că linia politicii externe „America First” a lui Trump, care sfidează normele, va supraviețui probabil președintelui.

Un oficial guvernamental britanic a descris activitatea lui Baker ca fiind foarte implicată în relația cu omologii săi internaționali și a afirmat că guvernele europene consideră această schimbare ca fiind durabilă.

Drumul lui Baker spre vârful puterii MAGA

Baker a crescut într-o familie muncitorească din zona North Bay a San Francisco, o zonă tradițională de clasa muncitoare, cu legături puternice cu mișcarea sindicală și Partidul Democrat. După ce a obținut o diplomă în istorie la University of California Berkeley, a urmat studii postuniversitare în relații internaționale la Oxford, obținând echivalentul unui master și un doctorat în 2007 și petrecând cinci ani ca lector universitar.

Disertația sa de la Oxford, care a devenit ulterior o carte, s-a concentrat pe ordinea internațională postbelică și argumenta că stabilitatea acestei ordini depinde de „anumite angajamente sociale comune” privind suveranitatea națională și utilizarea forței.

Aceste idei au format nucleul ideologic al discursului lui Vance de la München, care susținea că amenințarea principală la adresa alianței transatlantice provine din situația politică internă a Europei, în special din încercările liderilor europeni de a cenzura opozanții conservatori ai avortului și migrației în masă.

andy baker
Andy Baker, consilierul pentru securitate națională și diplomatul turc Levent Gümrükçü / Foto: Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs Facebook

Consilier-cheie în negocierile pentru Ucraina

Baker a devenit consilier adjunct pentru securitate națională în primăvara anului 2025, lucrând îndeaproape cu secretarul de stat și consilierul pentru securitate națională Marco Rubio și cu colegul său Robert Gabriel Jr. Baker a fost implicat și în negocierile pentru un acord de pace în Ucraina și în planificarea campaniei Houthi din Yemen, oferind idei „practice” și „creative”.

„Andy a fost un consilier-cheie și implementator în conturarea timpurie a negocierilor pentru Ucraina, inclusiv în ceea ce privește acordul pentru minerale,” a declarat Wong.

Influența intelectuală și abordarea realistă

În ciuda influenței sale crescânde, cei care îl cunosc spun că Baker se prezintă mai degrabă ca un academic decât ca un operativ.

„Nu este un animal politic. Este foarte atent — este un strateg”, a declarat o persoană familiarizată cu rolul său.

Fluența sa în ideile politicii externe MAGA l-a făcut un contact foarte căutat de oficialii străini și diplomații europeni care încearcă să înțeleagă politica externă fluctuantă a lui Trump și postura sa antagonică față de Europa.

„Guvernele străine îl cunosc foarte bine. Vor să se întâlnească cu el mai mult decât cu oricine altcineva când vin în oraș… pentru că este foarte ușor de abordat și, chiar dacă este un ideolog puternic, este un interlocutor bun”, a spus o persoană familiarizată cu Baker.

