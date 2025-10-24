Operațiunile antidrog ale SUA ar putea devia rutele cartelurilor spre Europa. Oficial german: „Situația e deja tensionată”

Operațiunile Statelor Unite împotriva cartelurilor de droguri din America Latină ar putea redirecționa fluxurile de trafic spre Europa, avertizează comisarul guvernului german pentru problema drogurilor, Hendrik Streeck. Oficialul spune că măsurile mai dure luate de Washington împotriva rețelelor din Columbia și Venezuela pot determina grupările criminale să caute „rute alternative” și noi țări de tranzit, iar „situația pe piața drogurilor este deja tensionată”.

Acţiunile administraţiei Trump de reprimare a cartelurilor de droguri din America Latină ar putea devia rutele acestui trafic inclusiv spre Germania, a afirmat comisarul guvernului german pentru problema drogurilor şi a adicţiilor, citat de dpa și Agerpres.

„Acţiunile mai dure ale administraţiei SUA împotriva cartelurilor de droguri din Columbia şi Venezuela nu vor face mai uşoară situaţia în Europa şi Germania, dimpotrivă”, a declarat Hendrik Streeck, joi, pentru cotidianul Bild.

Reţelele infracţionale reacţionează, de regulă, prin „rute alternative, noi ţări de tranzit şi, adesea, substanţe de substituţie mai puternice”, a explicat comisarul.

„Pentru Germania, aceasta ar putea însemna o modificare a rutelor de trafic maritime şi terestre, precum şi în distribuţia online”, a adăugat el.

„Ne confruntăm deja cu structuri foarte dinamice de crimă organizată, în special online”, a mai arătat Streeck.

Avertismentul intervine în contextul în care Statele Unite au executat, în ultimele săptămâni, lovituri repetate asupra unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri. Zeci de persoane au fost ucise în astfel de operaţiuni în zona Caraibelor.

Streeck, un virusolog care a devenit cunoscut publicului larg în timpul pandemiei de COVID-19, a afirmat că „situaţia pe piaţa drogurilor este deja tensionată”.

Cocaina, crackul şi drogurile sintetice sunt disponibile pe scară largă, iar preţurile cocainei sunt în scădere, ceea ce le creşte atât accesibilitatea, cât şi riscul, a avertizat el.

„În acelaşi timp, consumatorii sunt din ce în ce mai tineri. Creşterea cu 14% a deceselor legate de droguri la persoane sub 30 de ani este în mod clar un semnal de alarmă”, a adăugat comisarul german.

Editor : Ș.A.