„Ordinea mondială s-a schimbat în mod irevocabil”. Avertisment de la șefa Organizației Mondiale a Comerțului

Ngozi Okonjo-Iweala, directoarea generală al Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Foto: Profimedia

Sistemul multilateral s-a schimbat în mod fundamental şi ţările trebuie să se uite spre viitor pentru a stabili cum va fi reformat sistemul comercial global, a spus Ngozi Okonjo-Iweala, directoarea generală al Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

„Ordinea mondială şi sistemul multilateral pe care îl ştiam s-a schimbat în mod fundamental. Nu-l vom recupera ... Trebuie să ne uităm către viitor”, le-a spus şefa OMC delegaţilor la deschiderea celei de-a 14-a conferinţe ministeriale a Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Reuniunea are loc în Yaounde, Camerun, în perioada 26 - 29 martie, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Deşi 72% din comerţul global încă se desfăşoară conform reglementărilor OMC, iar creşterea comerţului legată de inteligenţa artificială oferă o rază de lumină, sistemul comercial mondial se confruntă cu incertitudini majore din cauza conflictului din Orientul Mijlociu şi a impactului taxelor vamale americane asupra ţărilor din întreaga lume, a explicat Okonjo-Iweala.

Șefa OMC a prezentat o listă cu problemele cu care se confruntă OMC, inclusiv paralizarea activităţii organului de soluţionare a litigiilor şi transparenţa în notificarea folosirii subvenţiilor.

Doar 64 de membri au notificat la OMC folosirea subvenţiilor în 2025, ceea ce înseamnă că 102 nu au făcut-o, a declarat Okonjo-Iweala.

Ea a adăugat: „Lipsa transparenţei duce la lipsa încrederii şi alimentează suspiciunile privind comportamentele incorecte şi anticoncurenţiale. Aceasta contribuie la cercul vicios al lipsei de încredere care-i opreşte pe membri să fie de acord cu noile reforme şi reglementări”.

Editor : M.B.

