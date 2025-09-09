Live TV

Pană uriașă de curent în Berlin. Poliția suspectează că în spatele accidentului se află „o mână criminală”

Data publicării:
masina de politie din germania
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa Foto: Shutterstock

Zeci de mii de locuinţe din Berlin erau fără electricitate marţi în jurul prânzului, după un incendiu survenit la doi stâlpi de electricitate, a declarat pentru AFP poliţia locală, care nu exclude o incendiere cu 'motivaţie politică', transmite Agerpres.

Incendiul a survenit în cursul nopţii, în cartierul Johannisthal din sud-estul capitalei, a indicat o purtătoare de cuvânt a poliţiei berlineze.

Pompierii au avut nevoie de o oră pentru a stinge focul, descoperit în jurul orei 03.00 (01.00 GMT) a dimineţii.

Potrivit poliţiei, incendiul a dus la întreruperea curentului electric pentru 43.000 de locuinţe şi 3.000 de firme.

Un purtător de cuvânt al companiei care gestionează reţeaua electrică a declarat că 50.000 de clienţi au fost afectaţi şi că, spre ora 10.00 GMT, furnizarea de energie electrică fuseseră restabilită pentru 15.000 dintre ei. Totuşi, amploarea acestei pene este 'cu totul ieşită din comun', a menţionat el.

Poliţia suspectează că incendiul a fost provocat de o 'mână criminală' şi 'nu exclude o motivaţie politică', a adăugat purtătoarea de cuvânt, fără a evoca piste mai precise în ce priveşte mobilul.

Existenţa unei 'mâini criminale' ar putea explica 'tipul de instalaţie vizat' şi pagubele provocate, a adăugat ea.

Poliţia judiciară a prelua ancheta şi căută indicii în zonă.

Mai multe case de bătrâni, şcoli, grădiniţe, precum şi linii de tramvai au fost de asemenea afectate de pana de curent, conform purtătoarei de cuvânt.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
1
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
profimedia-1034794824
4
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
mercenari romani aeroport
5
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor...
FOTO A ajuns ”de nerecunoscut” după ce și-a stors un coș: ”Imaginile sunt oribile”
Digi Sport
FOTO A ajuns ”de nerecunoscut” după ce și-a stors un coș: ”Imaginile sunt oribile”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Maia Sandu cu mâna la piept
Maia Sandu dezvăluie, într-un discurs istoric în Parlamentul...
Proiectile obuze 155mm
Rheinmetall a deschis cea mai mare fabrică de proiectile de 155 mm...
femeie pleaca cu valiza spre avion
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici...
Steaguri România - UE - NATO
Ce arată cel mai recent sondaj de opinie în privința apartenenței...
Ultimele știri
Campus Media TV rămâne o voce puternică în presa românească: peste 2,2 milioane de ascultători zilnic pe frecvențe
Proteste anticorupție soldate cu morți în Nepal: Premierul a demisionat. Revolta „Generaţiei Z” continuă
Primăria Capitalei nu poate identifica șoferii care nu plătesc tariful de parcare. Gaură în buget de peste 700 de milioane de lei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Friedrich Merz, neuer Bundeskanzler, Symbolfoto mit Vorgängern Olaf Scholz und Angela Merkel, Mai 2025
Cum a devenit Friedrich Merz principala țintă a dezinformării rusești și cine are de câștigat din discreditarea cancelarului german
Garden Slug - on leaf
Cum a reușit un limax să terorizeze locatarii unui bloc din Germania. Polițiștii l-au prins „în flagrant”
Familienunternehmer-Tage 2025
Friedrich Merz avertizează că planul imperialist al lui Putin nu se oprește la Ucraina: „Ordinea mondială liberală este sub presiune”
First European exascale-class supercomputer
Cel mai rapid supercomputer din Europa a fost inaugurat în Germania. Cum ar putea să schimbe viitorul AI
Germany, Fast Regio Train is crossing street with red traffic light
O refugiată ucraineană a fost ucisă în Germania după ce a fost împinsă sub roțile unui tren
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones, aspru criticată după gluma făcută la tv despre un fan de 12 ani: "E atât de dezgustător...
Cancan
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine...
Adevărul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert...
Playtech
Când intră bursele elevilor pe card în noul an școlar. Data până la care se trimit listele de beneficiari
Digi FM
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost...
Digi Sport
Au rămas "mască"! Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători ce prim 11 va intra pe teren cu Cipru
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă
Newsweek
Pensionar trecut la „limită de vârstă&quot;: pensie 6.000 lei/luna și 5.000 lei bonus. Cât a lucrat?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea