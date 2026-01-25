Papa Leon al XIV-lea cere intensificarea eforturilor pentru pace, pe fondul atacurilor din Ucraina

Papa Leon al XIV-lea a condamnat duminică „atacurile continue” din Ucraina, care expun populaţia la asprimea iernii, avertizând că prelungirea ostilităţilor „lărgeşte prăpastia dintre popoare” şi îndepărtează tot mai mult posibilitatea unei „păci juste şi durabile”, potrivit Agerpres, care citează EFE.

„Chiar şi în aceste zile, Ucraina este supusă unor atacuri continue care lasă populaţii întregi expuse frigului iernii. Urmăresc cu tristeţe ceea ce se întâmplă. Sunt aproape de cei care suferă şi mă rog pentru ei", a spus suveranul pontif de la fereastra Palatului Apostolic după rugăciunea de duminică.

Papa Leon a adăugat că „prelungirea ostilităţilor, cu consecinţe din ce în ce mai grave pentru civili, lărgeşte prăpastia dintre popoare şi îndepărtează şi mai mult o pace justă şi durabilă”. Acesta a îndemnat la o intensificare "şi mai mare" a eforturilor pentru a pune capăt războiului.

La finalul intervenției sale, suveranul pontif a chemat la rugăciuni pentru pace în Ucraina şi Orientul Mijlociu, precum şi "în fiecare regiune unde, din păcate, există lupte pentru interese care nu sunt cele ale popoarelor".

„Pacea se construieşte pe respectul pentru toate popoarele", a declarat acesta.

Editor : A.R.