Live TV

Papa Leon al XIV-lea, apel pentru încetarea focului în Ucraina: „Să fie urmată calea dialogului”

Data actualizării: Data publicării:
Papa Leon al XIV-lea oficiază slujba de duminică, 19 aprilie 2026, la Kilamba, lângă Luanda (Angola), în a șaptea zi a unei vizite apostolice de 11 zile în Africa. Foto: Profimedia Images

Papa Leon al XIV-lea a condamnat intensificarea războiului din Ucraina și a făcut apel la „încetarea focului și la urmarea căii dialogului”, în cadrul unei slujbe oficiate în aer liber lângă Luanda, în Angola, la care au participat circa 100.000 de credincioși, scrie Reuters.

„Să înceteze zgomotul armelor şi să fie urmată calea dialogului”, a spus Papa Leon, referindu-se la conflictul care continuă să provoace distrugeri şi victime în Ucraina.

Primul papă american din istorie a lăudat și armistițiul dintre Israel și Liban, menit să pună capăt luptelor dintre forțele israeliene și Hezbollah, susținut de Iran.

Papa Leon a descris încetarea focului drept „un motiv de speranţă” într-o regiune marcată de tensiuni şi conflicte.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
Eclipsă totală de soare 2026. Foto Getty Images
3
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul...
Serghei Lavrov GESTICULEAZA
4
Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează săgeți spre NATO: „Nu...
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
5
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că...
Lovitură de proporții: Mirel Rădoi pleacă marți din România și semnează!
Digi Sport
Lovitură de proporții: Mirel Rădoi pleacă marți din România și semnează!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trump Pope
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Pope Leo XIV during the last Jubilee audience in St. Peter's Square - Vatican
„Nu este în interesul meu”. Papa Leon face precizări despre discursurile care au fost interpretate ca fiind un atac la Trump
Papa Leon și Donald Trump
„Respingeți violența care înșeală promițând câștiguri ușoare”. Papa Leon denunță utilizarea AI pentru a alimenta „conflicte și temeri”
pape leon la pupitru
Îndemnul papei Leon în Camerun, la o liturghie la care au participat 120.000 de persoane: „Respingeți orice formă de abuz sau violență”
Pope Leo XIV Apostolic Visit To Cameroon, Bamenda - 16 Apr 2026
De ce l-a înfruntat Leon pe Donald: culisele războiului dintre papă și Trump
Recomandările redacţiei
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au...
stefan radu oprea bogdan ivan
Radu Oprea și Bogdan Ivan, acuzați că ar fi fentat coada la control...
george simion
„Să-i dați lui Bolojan cadou”. George Simion s-a întâlnit cu oamenii...
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Apel către Grindeanu de la fostul său consilier la Ministerul...
Ultimele știri
Ce spune ministrul de externe turc despre prelungirea armistiţiului dintre Iran şi SUA, care expiră miercuri
Bogdan Ivan, despre războiul din zona Golfului: „Chiar dacă mâine se încheie, vom resimți efectele negative încă 6-9 luni”
Un rus și un ucrainean au furat peste 15.000 euro de la un preot din Teleorman. Polițiștii i-au prins pe A1
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se îmbunătățește pentru trei zodii după 19 aprilie 2026. Schimbări importante aduse de Luna în Gemeni
Cancan
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Fanatik.ro
Cum este văzut Ianis Hagi de fostul său coleg de cameră. Fotbalistul a rămas uimit de atitudinea lui
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Salariul colosal pe care îl va avea Mirel Rădoi la Gaziantep!
Adevărul
Miza alegerilor din Bulgaria pentru România. „Nu suntem pe nicăieri”
Playtech
Greșeala pe care o fac majoritatea românilor cu banii lor. Ce este regula 50-30-20, aşa vei economisi lunar
Digi FM
Duminica Tomii 2026, sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox. Ce este bine să NU faci în ultima zi a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Maria Sharapova: ”Voi explica o realitate incontestabilă”. A fost ”cea mai frumoasă din lume”, dar acum e ”de...
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
„Operațiunea Amurg”: Se pregătește o lovitură de stat împotriva lui Putin?
Newsweek
La ce pensie poți spera dacă ai muncit 35 de ani pe salariul minim? Dar dacă ai avut salariul mediu?
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Robert De Niro și Ben Stiller, schimb de replici despre Ariana Grande. „Probabil cea mai talentată parteneră...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...