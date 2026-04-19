Papa Leon al XIV-lea, apel pentru încetarea focului în Ucraina: „Să fie urmată calea dialogului”

Papa Leon al XIV-lea a condamnat intensificarea războiului din Ucraina și a făcut apel la „încetarea focului și la urmarea căii dialogului”, în cadrul unei slujbe oficiate în aer liber lângă Luanda, în Angola, la care au participat circa 100.000 de credincioși, scrie Reuters.

„Să înceteze zgomotul armelor şi să fie urmată calea dialogului”, a spus Papa Leon, referindu-se la conflictul care continuă să provoace distrugeri şi victime în Ucraina.

Primul papă american din istorie a lăudat și armistițiul dintre Israel și Liban, menit să pună capăt luptelor dintre forțele israeliene și Hezbollah, susținut de Iran.

Papa Leon a descris încetarea focului drept „un motiv de speranţă” într-o regiune marcată de tensiuni şi conflicte.

Editor : Ana Petrescu