Parlamentul European a respins moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene, din cauza acordului UE-Mercosur

Eurodeputații au respins, în plenul Parlamentului European, moțiunea de cenzură depusă de grupul „Patrioți pentru Europa” împotriva Comisiei Europene condusă de președinta Ursula von der Leyen, pe fondul contestării acordului comercial UE-Mercosur.

Moțiunea a fost respinsă cu 165 de voturi „pentru”, 390 „împotrivă” și 10 abțineri, transmite PE, într-un comunicat de presă.

Votul a fost precedat de o dezbatere în plen cu comisarul Maroš Šefčovič, care a avut loc luni, 19 ianuarie.

Grupul politic Patrioți pentru Europa a înaintat moțiunea de cenzură împotriva Comisiei, contestând acordul comercial UE-Mercosur, care a fost aprobat de statele membre pe 9 ianuarie și semnat pe 17 ianuarie în Paraguay.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului, o moțiune de cenzură împotriva Comisiei poate fi înaintată Președintelui de către o zecime dintre membrii care compun Parlamentul (în prezent, 72 de eurodeputați).

Votul trebuie să aibă loc prin apel nominal, iar moțiunea poate fi adoptată cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea membrilor care compun Parlamentul.

Contextul moțiunii

În moțiunea de cenzură, grupul „Patrioți pentru Europa” o acuză pe Ursula von der Leyen că a ignorat opoziția Parlamentului European și a fermierilor în negocierile pentru Acordul UE-Mercosur, și astfel a pus în pericol agricultura europeană și securitatea alimentară. Este reclamată și lipsa de transparență și intervenția unilaterală a Comisiei în aplicarea provizorie a acordului.

Potrivit documentului, este reproșat faptul că negocierile pentru acordul de liber schimb cu țările Mercosur durează din 1999, iar condițiile agricole și de piață s-au schimbat fundamental în cei 27 de ani.

Este criticat și faptul că Executivul european a încheiat unilateral negocierile în decembrie 2024, ignorând opoziția fermierilor, a parlamentelor naționale și a Parlamentului European.

Principalele reproșuri

Evitarea controlului parlamentar: Comisia a împărțit acordul în două instrumente juridice separate pentru a eluda procedurile de ratificare, reducând „controlul Parlamentului în ceea ce privește aspectele comerciale la o simplă formalitate”.

Pericole pentru agricultura europeană: Acordul ar putea expune sectorul agricol la produse care nu respectă standardele europene de mediu, sociale sau sanitare, creând o „concurență neloială care pune în pericol mijloacele de subzistență a mii de fermieri și crescători europeni”.

Clauze insuficiente de salvgardare: Chiar dacă Comisia a propus clauze de salvgardare, acestea „nu permit intervenția automată și nu asigură o reciprocitate reală,” fiind doar „un mecanism temporar, pe termen scurt.”

Politica Agricolă Comună post-2027: Propunerile Comisiei nu răspund preocupărilor fundamentale ale agricultorilor și riscă să fragmenteze fondurile, amenințând veniturile fermierilor.

Parlamentul acuză Comisia că a acționat fără a efectua o evaluare a impactului cumulativ al acordurilor comerciale bilaterale și că a ignorat poziția Parlamentului, aplicând acordul comercial cu titlu provizoriu.

Moțiunea subliniază că „UE și Comisia sunt mai slabe ca niciodată din cauza eșecului persistent al Președintei Comisiei de a asculta fermierii și cetățenii noștri”.

