Patru spanioli dispăruți în urma naufragiului unui vapor turistic în Indonezia

Data publicării:
barca rasturnata in mare dupa naufragiul unui vas
Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia

Patru spanioli au fost dați dispăruți în urma unui naufragiu al unui vapor turistic în Indonezia. La bord se aflau 11 persoane, iar incidentul a avut loc în vecinătatea Labuan Bajo, o destinație frecventată de turiști, care vizitează Parcul Naţional Komodo, potrivit News.ro.

Șapte dintre cele 11 persoane care se aflau la bord au fost salvate, este vorba despre doi turiști spanioli, patru membri ai echipajului și un ghid turistic. Patru sunt dați dispăruți, o familie formată din doi adulți și doi copii.

Autorităţile portuare de la Labuan Bajo au anunţat că valuri de până la trei metri înălţime se înregistrau la momentul naufragiului. Directorul autorității portuare a confirmat că starea mării a complicat considerabil primele operaţiuni de căutare-salvare.

Insula Padar a rămas închisă turismului, sâmbătă, 27 decembrie, din cauza vremii nefavorabile. Ministerul spaniol de Externe a anunţat că Consulatul Spaniei de la Jakarta se ocupa de situaţie. Personal consular s-a dus la Labuan Bajo pentru a se ocupa în mod direct de dosar şi se află în contact direct cu familiile afectate.

Cei doi turiști spanioli care au fost salvați se află în afara oricărui pericol și primesc asistență consulară. Potrivit sursei citate, căutările continuă, în ciuda condițiilor meteorologice.

Indonezia înregistrează frecvent accidente maritime, din cauza unor factori ca echipamente de siguranţă neadecvate, infrastructuri mediocre, o supraîncărcare cu pasageri sau mărfuri, o aplicare laxă a reglementărilor sau condiţii meteorologice nefavorabile. Indonezia este un arhipelag de 17.000 de insule, un lucru care multiplică traficul maritim şi riscurile asociate acestuia.

 

A murit alături de trei dintre copiii săi, la 13.000 de kilometri de casă. Cum s-a petrecut tragedia
Digi Sport
A murit alături de trei dintre copiii săi, la 13.000 de kilometri de casă. Cum s-a petrecut tragedia
