Pe linia fierbinte a frontului din Ucraina, unele femei luptă pilotând drone de atac: „Suntem vânate. Simți asta din prima zi”

Pe măsură ce războiul din Ucraina continuă, tot mai multe femei preiau roluri esențiale pe front, operând drone aproape de pozițiile rusești. În contextul în care forțele armate se confruntă cu lipsuri de personal, prezența lor a crescut semnificativ, mai ales în unitățile de atac FPV (first person view), relatează The Guardian. Orele lungi de muncă, pericolul constant și pierderile mari fac parte din rutina zilnică a femeilor, care spun că nu este vorba despre a demonstra ceva, ci despre necesitate.

Deși numărul victimelor nu este dezvăluit oficial, se știe că pierderile în rândul armatei ucarinene sunt mari. Kievul ajunge, astfel, să se bazeze tot mai mult pe civili pentru roluri care odată erau ocupate de personal militar instruit. Cursurile pentru noii operatori durează doar 15 zile, dar sunt intense, reflectând urgența situației.

Nu există cifre oficiale privind câte femei servesc ca operatori de drone, potrivit sursei citate, dar instructorii și comandanții unităților estimează că zeci de femei sunt active sau în pregătire avansată, iar altele se alătură în fiecare lună.

Operatorii se confruntă cu pericole majore, lucrând aproape de linia frontului, uneori la doar câțiva kilometri de pozițiile rusești, și fiind frecvent ținta artileriei, dronelor și bombelor ghidate.

Dasha nu se aștepta să fie chemată pe front. În primele luni ale războiului, a ajutat ca voluntar, apoi s-a alăturat operațiunilor cu drone după ce mai mulți bărbați din regiunea ei au fost uciși sau mobilizați. „Nu era vorba dacă sunt pregătită, ci că pur și simplu rămăseseră prea puțini oameni”, a spus ea.

Motivația ei este simplă: cei doi copii ai săi trăiesc acum în Europa, iar ea vrea ca ei să se întoarcă într-o Ucraină sigură. Tatăl ei, în vârstă de 89 de ani, a supraviețuit celui de-Al Doilea Război Mondial, iar povara acelei istorii încă o apasă. „Nu vreau ca ai mei copiii să devină următoarea generație de copii ai războiului. Asta este tot ce am nevoie ca motivație”.

Astăzi, ea conduce o unitate mixtă care operează la câțiva kilometri de frontul din est. Atmosfera este mai degrabă una de epuizare decât de eroism. „Nu e vorba despre a demonstra ceva pentru femei”, explică Dasha. „E despre necesitate. Toată lumea e întinsă la maxim. Toată lumea se adaptează”.

„Contează cine poate pilota drona”

Prima experiență a războiului pentru Elisabeth a fost sunetul. Orașul ei a fost bombardat repetat în 2022, iar ea a petrecut săptămâni întregi dormind în scări de bloc și subsoluri. „După un timp, nu mai întrebi ce poți face, ci ce este încă posibil”, a declarat ea.

Pregătirea ei pentru FPV a coincis cu pierderi grele în regiunea sa, iar mai mulți membri ai echipei au fost răniți la câteva luni după ce au fost trimiși pe front. Dinamica din unități s-a schimbat rapid. „Oamenii nu mai întreabă cine e femeie și cine nu. Contează cine poate pilota drona”, a explicat Elisabeth.

Ceea ce o afectează cel mai mult este greutatea psihologică: orele lungi de muncă, amenințarea constantă de a fi detectată de dronele rusești și conștientizarea faptului că fiecare misiune poate însemna uciderea cuiva sau pierderea unei persoane cunoscute. „Nu devine mai ușor. Te obișnuiești doar să porți această povară”.

„Operatorii de drone sunt vânați”

Ilona s-a înscris la o școală de drone accesibilă civililor după luni în care a văzut atacurile aeriene rusești intensificându-se în jurul casei sale. Nu avea experiență militară și avea puțină încredere că se va descurca. „Credeam că dronele sunt pentru profesioniști, pentru cei care au crescut cu tehnologia. Nu pentru mine”, a spus ea.

Centrul de pregătire își schimbă frecvent locația după ce a fost vizat de mai multe ori, iar cursanții acceptă acest lucru ca parte a rutinei. „Înțelegi foarte repede că operatorii de drone sunt vânați. Simți asta din prima zi”, spune Ilona.

Ceea ce o impresionează cel mai mult nu este pericolul, ci cererea. Sute de oameni, mulți civili, se înscriu pe listele de așteptare pentru instruire în fiecare lună. „Atâția bărbați de vârsta mea nu mai sunt. Cineva trebuie să le ia locul”, a conchis ea.

