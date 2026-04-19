Pedro Sanchez cere UE să rupă acordul cu Israelul și le solicită „celor care au început acest război” să-l „tempereze” pe Netanyahu

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a folosit un miting electoral din provincia Huelva pentru a solicita Uniunii Europene să rupă Acordul de Asociere cu Israelul, într-unul dintre cele mai ferme mesaje de politică externă din ultimele săptămâni, potrivit Euronews. În același timp, liderul de la Madrid s-a adresat „celor care au început acest război”, cerându-le să îl oprească și să-l „tempereze” pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu.

În timpul unui miting al Partidului Socialist Muncitoresc, desfășurat duminică la Gibraleón, sub sloganul „Apărați serviciile publice”, premierul Spaniei, Pedro Sánchez, și candidata socialistă María Jesús Montero au confirmat că vor solicita Uniunii Europene să înceteze Acordul de Asociere cu Israelul.

„Marți, Guvernul Spaniei va prezenta în Europa propunerea ca UE să rupă relația de asociere cu Israelul”, le-a spus susținătorilor.

De la apel la ultimatum politic în UE

Premierul a adăugat că Spania este „prietenă a Israelului”, însă nu susține acțiunile guvernului israelian și a făcut apel la alte țări europene să se alăture inițiativei.

Cu câteva zile înainte, Sánchez ceruse deja Uniunii Europene să suspende Acordul de Asociere cu Israelul, după ceea ce a descris drept „cel mai puternic” atac israelian asupra Libanului de la începutul ofensivei. Duminică, apelul s-a transformat într-un angajament ferm, cu un termen clar pentru acțiune.

Poziția Spaniei în acest conflict s-a întărit treptat în ultimele luni. Sánchez și Irlanda solicitaseră deja o revizuire urgentă a acordului UE–Israel, susținând că respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice reprezintă un „element esențial” al relației.

La Forumul European Pulse 2026, organizat la Barcelona, Sánchez a afirmat că Israelul „calcă în picioare și încalcă” mai multe articole ale acordului și a precizat că Spania este „pregătită să facă acest pas împreună cu multe alte state europene”.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a reacționat acuzând Spania că duce un „război diplomatic” împotriva Israelului, la care Sánchez a răspuns ducând dezbaterea la nivelul instituțiilor europene.

UE, împărțită în două tabere

Propunerea Spaniei nu pornește din izolare. Țări precum Belgia, Slovenia, Finlanda, Franța, Irlanda, Luxemburg, Portugalia și Suedia au susținut inițiative similare, în timp ce Bulgaria, Croația, Cipru, Germania, Grecia, Ungaria, Italia și Lituania s-au opus.

Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Israelului, relația economică fiind evaluată la peste 45 de miliarde de euro anual. Orice suspendare sau rupere a acordului ar avea, astfel, consecințe economice și politice majore.

O analiză a acordului a identificat „indicii” că Israelul nu și-ar fi respectat obligațiile privind drepturile omului, însă mai mulți diplomați consideră că aceste concluzii nu vor împiedica neapărat menținerea tratatului în vigoare.

La miting, Sánchez s-a adresat și celor „care au început acest război”, cerându-le să îl oprească și să-l „tempereze” pe Benjamin Netanyahu. Alegerea unui eveniment de campanie pentru transmiterea acestui mesaj nu este întâmplătoare: premierul încearcă să diferențieze Spania pe scena europeană, consolidându-și în același timp profilul progresist în rândul alegătorilor din Andaluzia.

O inițiativă civică, „Justice for Palestine”, a strâns deja peste un milion de semnături prin care se cere statelor membre să rupă acordul dintre UE și Israel, depășind pragul minim care obligă Comisia Europeană să analizeze subiectul. Astfel, propunerea Spaniei beneficiază de susținere și la nivelul societății, chiar dacă drumul decizional de la Bruxelles rămâne complicat.

