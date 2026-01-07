Live TV

Pentagonul evaluează „eficiența” femeilor în roluri de luptă terestră după aproape 10 ani de integrare

Female Solider Saluting US Flag at Sunrise
Foto: Getty Images
Pentagonul a inițiat o evaluare oficială a „eficienței” femeilor în pozițiile de luptă terestră, la aproape un deceniu după ce Departamentul Apărării a ridicat interdicția care le excludea din unitățile de infanterie, blindate și artilerie de pe linia întâi, potrivit Military Times.

Evaluarea, care va dura șase luni și a fost relatată pentru prima dată de NPR marți, va solicita liderilor Armatei și Corpului Marinei să transmită date privind pregătirea, instruirea, performanța, victimele și climatul de comandă din unitățile și pentru personalul de luptă terestră, potrivit unui memoriu din decembrie transmis de subsecretarul Apărării pentru Personal, Anthony Tata.

Oficialii Pentagonului au prezentat această măsură ca o modalitate de a evalua „eficiența operațională a unităților de luptă terestră” și de a examina modul în care femeile s-au integrat în rolurile de luptă în ultimii zece ani.

Comentariile Pentagonului

„Institutul pentru Analize de Apărare examinează eficiența prezenței femeilor în roluri de luptă terestră pentru a se asigura că standardele sunt respectate și că Statele Unite își mențin cea mai letală armată”, a declarat Kingsley Wilson, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, pentru Military Times.

Institutul este o organizație privată, nonprofit, finanțată în mare parte de guvernul federal pentru a cerceta și analiza probleme de securitate națională pentru Departamentul Apărării.

„Standardele noastre pentru pozițiile de luptă trebuie să fie de elită, uniforme și neutre din punct de vedere al genului, deoarece greutatea unui rucsac sau a unei persoane nu ține cont dacă ești bărbat sau femeie”, a adăugat Wilson, menționând că secretarul Apărării, Pete Hegseth, „nu va compromite standardele pentru a satisface cote sau o agendă ideologică – este vorba de bun-simț.”

Standardele fizice impuse de secretarul Apărării

Hegseth, care și-a exprimat anterior opoziția față de femeile în roluri de luptă terestră, a stabilit noi standarde de fitness fizic pentru posturile de luptă în cadrul unei adresări către sute de lideri militari în septembrie. Șeful Pentagonului a declarat că fiecare poziție de luptă trebuie să revină la „cel mai ridicat standard masculin”, recunoscând totodată că „dacă asta înseamnă că nicio femeie nu se califică pentru unele posturi de luptă, așa să fie.”

„Nu vreau ca fiul meu să servească alături de trupe nepregătite sau într-o unitate de luptă cu femei care nu pot respecta aceleași standarde fizice ca bărbații,” a afirmat Hegseth. „Standardele trebuie să fie uniforme, neutre din punct de vedere al genului și ridicate. Dacă nu, nu sunt standarde. Sunt doar sugestii, sugestii care ne pot costa viața fiilor și fiicelor noastre.”

Istoricul pozițiilor lui Hegseth

Înainte de a fi nominalizat ca secretar al Apărării, Hegseth a spus pe podcastul lui Shawn Ryan: „Spun direct că nu ar trebui să avem femei în roluri de luptă. Nu ne-a făcut mai eficienți. Nu ne-a făcut mai letali. A făcut lupta mai complicată.”

Întrebat despre părerile sale privind femeile în armată în timpul audierii de confirmare, Hegseth a răspuns: „Femeile vor avea acces la rolurile de luptă terestră, cu condiția ca standardele să rămână ridicate, și vom face o evaluare pentru a ne asigura că standardele nu au fost erodate.”

Datele publicate în 2023 arată că femeile reprezentau 17,7% din trupele active ale armatei.

