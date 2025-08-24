Pentagonul plănuiește să trimită militari înarmați în Chicago, în contextul inițiativelor lui Trump de combatere a criminalității

Live TV

cladirea pentagonului
Pentagon. Foto: Shutterstock

Pentagonul planifică de câteva săptămâni o desfășurare militară în Chicago, în contextul în care președintele Donald Trump încearcă să combată criminalitatea, fenomenul persoanelor fără adăpost și imigrația ilegală, într-un model care ar putea fi utilizat ulterior și în alte orașe mari, au declarat oficiali familiarizați cu această chestiune, scrie The Washington Post.

Planul, care nu a fost dezvăluit până acum, prevede mai multe opțiuni, printre care mobilizarea a cel puțin câtorva mii de membri ai Gărzii Naționale încă din luna septembrie în cel de-al treilea oraș ca populație din Statele Unite.

Președintele Trump a descris orașul ca fiind „cuprins de haos” și a afirmat: „Vom pune ordine acolo”, sugerând că Chicago ar putea fi următoarea țintă după intervențiile din Washington și Los Angeles.

Misiunea, dacă va fi aprobată, ar avea paralele cu controversata operațiune pe care Trump a ordonat-o în Los Angeles în iunie, când a mobilizat 4.000 de membri ai Gărzii Naționale din California și 700 de pușcași marini în serviciu activ, în ciuda protestelor liderilor statali și locali. Utilizarea a mii de soldați în serviciu activ în Chicago a fost, de asemenea, discutată, dar este considerată mai puțin probabilă în acest moment, au declarat doi oficiali care, la fel ca alții intervievați, au vorbit sub condiția anonimatului, scrie The Washington Post.

Eforturile din Chicago ar extinde și mai mult utilizarea forței militare de către Trump pe teritoriul național, chiar și atunci când autoritățile statale și locale consideră această idee nedorită și nejustificată. Oficialii administrației au apărat astfel de desfășurări, argumentând că iau măsurile necesare pentru a restabili legea și ordinea.

Sâmbătă, Casa Albă a refuzat să răspundă la întrebări, făcând referire la comentariile lui Trump din Biroul Oval de cu o zi înainte. Pentagonul a declarat într-un comunicat că nu va „specula asupra operațiunilor viitoare”.

„Departamentul este o organizație de planificare și colaborează în permanență cu alte agenții partenere la planuri de protejare a bunurilor și personalului federal”, se arată în comunicat.

Planurile Pentagonului privind viitoarele desfășurări de trupe vin în contextul în care administrația Trump exercită presiuni asupra liderilor statali și locali pentru a permite guvernului federal să ia măsuri suplimentare în vederea identificării și deportării imigranților fără documente. Procurorul general Pam Bondi a trimis recent o scrisoare către numeroși lideri statali, județeni și locali, în care afirma că „politicile de azil” împiedică aplicarea legii și vor fi contestate în instanță.

Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a respins ideea unei intervenții federale, declarând că nu există o situație de urgență justificativă și a acuzat președintele de politizare a armatei pentru propriile scopuri.

La fel, primarul din Chicago, Brandon Johnson, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la o eventuală desfășurare nejustificată, subliniind că orașul a înregistrat o scădere substanțială a violenței: cu peste 30% la omucideri, 35% la jafuri și aproape 40% la incidente implicând arme de foc.

 

 

 

 

 

