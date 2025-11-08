Pentagonul trece achizițiile de arme la „regimul de război”, anunță Pete Hegseth. „Nu construim pentru timp de pace”

Secretarul de Război, Pete Hegseth, a dezvăluit schimbări radicale în modul în care Pentagonul achiziționează arme, permițând armatei să achiziționeze mai rapid tehnologie în contextul amenințărilor globale crescânde, scrie The Guardian.

Într-un discurs adresat liderilor din industrie, comandanților militari și oficialilor de la Colegiul Național de Război, el a detaliat transformarea Sistemului de Achiziții al Apărării în conformitate cu un ordin executiv semnat de Donald Trump în luna aprilie.

„Astăzi, la indicația mea, sistemul de achiziții al apărării, așa cum îl cunoașteți, nu mai există”, a spus Hegesth. „Acum este sistemul de achiziții pentru război. Nu este doar o schimbare de nume.”

„Nu construim pentru timp de pace”, a continuat el. „Orientăm Pentagonul și baza noastră industrială către o poziție de război. Construim pentru victorie, în cazul în care adversarii noștri FAFO (f*ck around and find out - se angajează într-o acțiune riscantă).”

Restructurarea are ca scop abordarea a ceea ce oficialii descriu ca fiind achiziții „inacceptabil de lente”, prin reducerea birocrației din cadrul Departamentului Apărării.

Planul va crea funcții de executivi responsabili cu achizițiile de portofoliu, care vor avea autoritate directă asupra programelor majore de armament pentru a elimina birocrația, în timp ce produsele comerciale vor deveni abordarea implicită de achiziție, simplificând procesul de solicitare, potrivit unei note văzute de Reuters.

Editor : M.C