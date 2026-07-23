Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, au avut prima întâlnire față în față din septembrie anul trecut, în marja summitului ASEAN de la Manila. Discuțiile au durat doar 35 de minute, relatează „Interfax”.

Din partea rusă, la întâlnire au participat vice-ministrul rus al Afacerilor Externe, Andrei Rudenko, și directorul departamentului de planificare a politicii externe, Alexei Drobinin, precum și reprezentantul permanent al președintelui Federației Ruse pe lângă ASEAN, Evgheni Zagainov. Din partea americană au fost prezenți secretarul de stat adjunct pentru afaceri politice, Alison Hooker, și trimisul special al președintelui SUA, Sergio Gor.

Înaintea întâlnirii, Lavrov a declarat că negocierile vor fi dedicate Ucrainei și acordurilor de la Anchorage, care, potrivit Kremlinului, au fost încheiate de Vladimir Putin și Donald Trump. „Pornim de la premisa că, cel puțin deocamdată, colegii noștri americani nu au respins propriile propuneri, care au fost formulate și care sunt deja bine cunoscute de toată lumea”, a spus Lavrov. Rubio a mai precizat că intenționează să discute la întâlnire despre războiul din Ucraina. „Considerăm că ar fi bine pentru Rusia ca războiul să se încheie, de aceea vom ridica această chestiune”, a subliniat șeful Departamentului de Stat. El a adăugat că conflictul împiedică Washingtonul și Moscova să „găsească puncte comune în privința altor chestiuni”.

În cadrul negocierilor cu Rubio, Lavrov ar fi putut adopta o poziție mai fermă a Kremlinului, care, potrivit unor surse Bloomberg din Moscova, a decis să renunțe la ideea unui „schimb de teritorii” cu Kievul. Potrivit interlocutorilor agenției, Putin nu mai intenționează să restituie Kievului porțiuni din regiunile Sumă și Harkov și intenționează să le păstreze sub controlul său ca „zonă tampon”.

În același timp, sursele Bloomberg au precizat că Putin continuă să creadă în posibilitatea cuceririi întregului Donbas până la sfârșitul anului curent. În același timp, sursele agenției din cadrul Ministerului Apărării al Federației Ruse au calificat aceste termene ca fiind prea optimiste și au considerat că o încheiere a războiului abia în 2027 ar fi mai realistă.

Anterior, Lavrov a acuzat SUA de încălcarea acordurilor de la Anchorage și a subliniat că Moscova nu intenționează să oprească războiul la linia actuală a frontului. De asemenea, el nu a exclus posibilitatea ca întâlnirea dintre Putin și Trump din Alaska să fi fost o înșelătorie, care, în cele din urmă, s-a soldat cu livrări suplimentare de arme către Ucraina. În plus, Lavrov a afirmat că la Moscova nu mai consideră SUA un „mediator obiectiv” și observă o intensificare a presiunii sancțiunilor asupra Rusiei.

Editor : A.R.