Pentru prima dată în istorie. Echipajul de pe Stația Spațială Internațională va fi evacuat de urgență

NASA a anunţat joi că cei patru membri ai unui echipaj de pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) vor fi evacuaţi în zilele următoare din cauza unei probleme de sănătate care afectează unul dintre astronauţi, un demers în premieră în istoria laboratorului orbital.

Responsabili din cadrul Agenţiei spaţiale americane nu au oferit detalii despre natura acestei probleme, dar au precizat că astronautul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, se află în stare stabilă, informează AFP, potrivit Agerpres.

Un ''risc persistent'' şi ''incertitudine în privinţa diagnosticului'' au motivat decizia de a aduce echipajul mai devreme înapoi pe Terra, a explicat medicul-şef al NASA, James Polk, subliniind totodată că nu este vorba despre o evacuare de urgenţă.

Echipajul misiunii Crew-11, compus din patru persoane printre care şi un cosmonaut rus, va reveni pe Terra în zilele următoare, au precizat responsabilii.

Este ''pentru prima dată când procedăm la o evacuare medicală controlată de pe staţia spaţială'', a precizat înaltul responsabil al NASA Amit Kshatriya.

Echipajul, format din astronauţii americani Zena Cardman şi Mike Fincke, japonezul Kimiya Yui şi cosmonautul rus Oleg Platonov, a fost antrenat pentru ''a gestiona situaţii medicale neprevăzute'', iar ''ieri (miercuri) a fost un exemplu perfect al unui astfel de antrenament în acţiune'', a subliniat responsabilul.

El a adăugat că evacuarea va fi realizată astfel încât ''să fie minimizat impactul operaţional asupra misiunii în curs de desfăşurare la bordul ISS''.

Un astronaut american şi doi cosmonauţi ruşi vor rămâne la bordul staţiei.

Ieşire în spaţiu a fost amânată

NASA anunţase anterior amânarea unei ieşiri în spaţiu preconizată pentru ziua de joi din cauza acestei probleme medicale.

Astronauţii americani Mike Fincke şi Zena Cardman urmau să realizeze această ieşire de aproape şase ore şi jumătate pentru lucrări de mentenanţă.

Membrii misiunii Crew-11 au ajuns pe ISS în august la bordul unei capsule Crew Dragon a SpaceX şi urmau să rămână pe avanpostul orbital timp de circa şase luni - revenirea lor pe Terra ar fi trebuit aşadar să aibă loc în următoarele săptămâni.

În timpul misiunii, astronauţii au avut în program simularea unor scenarii pentru aselenizare în cadrul programului Artemis, desfăşurat de Statele Unite şi al cărui obiectiv este revenirea pe Lună.

Responsabili din cadrul NASA au precizat că este posibil ca următoarea misiune americană spre ISS să plece mai devreme decât era prevăzut, fără să ofere informaţii mai precise.

NASA şi Agenţia spaţială rusă Roscosmos, care operează împreună ISS, au pus la punct un program de schimb de astronauţi, transportând fiecare pe rând un membru al echipajului din cealaltă ţară.

Locuit în permanenţă din anul 2000, laboratorul orbital ISS serveşte drept banc de probă pentru cercetarea din domeniul explorării spaţiale, în special în privinţa unor eventuale misiuni către Marte.

Model de cooperare internaţională reunind Europa, Japonia, Statele Unite şi Rusia, ISS a fost asamblată începând cu anul 1998. Retragerea sa din activitatea era preconizată pentru anul 2024, însă NASA a estimat că va putea funcţiona în continuare până în 2030.

După începerea războiului din Ucraina, ISS este unul dintre ultimele domenii de cooperare rămase între Rusia şi SUA.

