Live TV

Pentru prima dată în istorie. Echipajul de pe Stația Spațială Internațională va fi evacuat de urgență

Data publicării:
International Space Station in Earth Orbit
Stația Spațială Internațională (ISS) Foto: Profimedia
Din articol
Ieşire în spaţiu a fost amânată

NASA a anunţat joi că cei patru membri ai unui echipaj de pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) vor fi evacuaţi în zilele următoare din cauza unei probleme de sănătate care afectează unul dintre astronauţi, un demers în premieră în istoria laboratorului orbital.

Responsabili din cadrul Agenţiei spaţiale americane nu au oferit detalii despre natura acestei probleme, dar au precizat că astronautul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, se află în stare stabilă, informează AFP, potrivit Agerpres.

Un ''risc persistent'' şi ''incertitudine în privinţa diagnosticului'' au motivat decizia de a aduce echipajul mai devreme înapoi pe Terra, a explicat medicul-şef al NASA, James Polk, subliniind totodată că nu este vorba despre o evacuare de urgenţă.

Echipajul misiunii Crew-11, compus din patru persoane printre care şi un cosmonaut rus, va reveni pe Terra în zilele următoare, au precizat responsabilii.

Este ''pentru prima dată când procedăm la o evacuare medicală controlată de pe staţia spaţială'', a precizat înaltul responsabil al NASA Amit Kshatriya.

Echipajul, format din astronauţii americani Zena Cardman şi Mike Fincke, japonezul Kimiya Yui şi cosmonautul rus Oleg Platonov, a fost antrenat pentru ''a gestiona situaţii medicale neprevăzute'', iar ''ieri (miercuri) a fost un exemplu perfect al unui astfel de antrenament în acţiune'', a subliniat responsabilul.

El a adăugat că evacuarea va fi realizată astfel încât ''să fie minimizat impactul operaţional asupra misiunii în curs de desfăşurare la bordul ISS''.

Un astronaut american şi doi cosmonauţi ruşi vor rămâne la bordul staţiei.

Ieşire în spaţiu a fost amânată

NASA anunţase anterior amânarea unei ieşiri în spaţiu preconizată pentru ziua de joi din cauza acestei probleme medicale.

Astronauţii americani Mike Fincke şi Zena Cardman urmau să realizeze această ieşire de aproape şase ore şi jumătate pentru lucrări de mentenanţă.

Membrii misiunii Crew-11 au ajuns pe ISS în august la bordul unei capsule Crew Dragon a SpaceX şi urmau să rămână pe avanpostul orbital timp de circa şase luni - revenirea lor pe Terra ar fi trebuit aşadar să aibă loc în următoarele săptămâni.

În timpul misiunii, astronauţii au avut în program simularea unor scenarii pentru aselenizare în cadrul programului Artemis, desfăşurat de Statele Unite şi al cărui obiectiv este revenirea pe Lună.

Responsabili din cadrul NASA au precizat că este posibil ca următoarea misiune americană spre ISS să plece mai devreme decât era prevăzut, fără să ofere informaţii mai precise.

NASA şi Agenţia spaţială rusă Roscosmos, care operează împreună ISS, au pus la punct un program de schimb de astronauţi, transportând fiecare pe rând un membru al echipajului din cealaltă ţară.

Locuit în permanenţă din anul 2000, laboratorul orbital ISS serveşte drept banc de probă pentru cercetarea din domeniul explorării spaţiale, în special în privinţa unor eventuale misiuni către Marte.

Model de cooperare internaţională reunind Europa, Japonia, Statele Unite şi Rusia, ISS a fost asamblată începând cu anul 1998. Retragerea sa din activitatea era preconizată pentru anul 2024, însă NASA a estimat că va putea funcţiona în continuare până în 2030.

După începerea războiului din Ucraina, ISS este unul dintre ultimele domenii de cooperare rămase între Rusia şi SUA.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
România UE
3
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
Reza Pahlavi
5
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
Digi Sport
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
statia spatiala din spatiu vazuta in fata pamantului.
Un astronaut de pe ISS are probleme medicale. NASA ia în considerare readucerea echipajului pe Terra
Baikonur , Kazakhstan. 27 November, 2025. The Russian Soyuz MS-28 rocket blasts off from launch pad 31 at the Baikonur Cosmodrome, November 27, 2025, in Baikonur, Kazakhstan. The spaceship is carrying Expedition 74 crew members: NASA astronaut Chris Willi
De ce nu are Roscosmos un plan de rezervă pentru trimiterea de oameni în spațiu, după defectarea platformei de lansare de la Baikonur
ISS-55_Oleg_Artemyev_works_in_the_Columbus_module
Un cosmonaut rus a fost exclus dintr-o misiune a SpaceX după ce a fotografiat componente ale motoarelor de rachetă
photo-collage.png - 2025-11-01T190151.034
China urmează să lanseze Mengzhou-1: noua navă spațială care va transporta astronauți pe orbită
Artemis II Crew Gives an update on their Moon Mission at Kennedy Space Center
NASA pregătește lansarea misiunii Artemis II mai devreme. Primii astronauți trimiși spre Lună după jumătate de secol
Recomandările redacţiei
trump groenlanda
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are...
oameni in zapada viscolita
Noi alerte de vreme rea: cod galben de ger, viscol și ninsori. ANM...
avion elvetia
Nicușor Dan a publicat înregistrarea convorbirii cu turnul de control...
Agenți ICE în Minneapolis
Un moment de cotitură pentru America: De ce uciderea femeii din...
Ultimele știri
Iarna aduce pagube de zeci de mii de euro pentru proprietarii de locuințe. Cea mai mare despăgubire plătită a trecut de 30.000 de euro
România cere garanții suplimentare pentru fermieri în negocierile UE-Mercosur și viitoarea Politică Agricolă Comună
Donald Trump anunță intenția de a vizita Ungaria înainte de alegerile din aprilie, într-o scrisoare de susținere pentru Viktor Orban
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Ce decizie a luat consiliera AUR, declarată informator al Securității, după ce i s-a micșorat pensia. Spune...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
„Nenorocitule!”. Giovanni Becali, la un pas de bătaie cu cel mai bogat om din Spania. Un internațional român...
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Pensii mai mari în 2026, în Austria. La cât ajung veniturile bătrânilor anul acesta
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat: Mirel Rădoi semnează!
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Jennifer Garner, declarații rare despre divorțul de Ben Affleck: „Destrămarea familiei a fost cea mai...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Am virat banii”. Când ajunge pensia pe card?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Am putea să știm, în sfârșit, de ce planeta Marte este roșie. O nouă explicație pune sub semnul întrebării...
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...