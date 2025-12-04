Pe 27 noiembrie, nava Soyuz MS-28, cu un echipaj de cosmonauți la bord, a decolat de la platforma 31 a cosmodromului Baikonur, pe care Rusia îl operează în Kazahstan, cu destinația Stația Spațială Internațională. După lansare, au fost descoperite structuri metalice arse în groapa de flăcări de sub platformă. Curând a devenit clar că o parte crucială a sistemului de lansare – o cabină de service utilizată de tehnicieni pentru pregătirea rachetei – s-a rupt în timpul decolării. Avariile au suspendat toate lansările de la această platformă și ar putea avea implicații semnificative pentru operațiunile ISS, scrie meduza.io.

Platforma 31 31 are o istorie lungă și bogată în istoria zborurilor spațiale. Prima lansare a avut loc în 1961, iar în deceniile care au urmat, peste 400 de rachete din familiile R-7 și Soyuz au decolat de pe această platformă. Primele misiuni transportau doar sateliți, dar în curând au urmat și navele spațiale cu echipaj Soyuz. Și din 2020, site-ul 31 s-a ocupat de toate lansările de reaprovizionare către segmentul rus al Stației Spațiale Internaționale, după ce platforma de rezervă — Site-ul 1, cunoscut sub numele de Gagarin's Start — a fost închisă.

Sistemul de lansare pentru rachetele R-7 și succesoarele lor Soyuz este semnificativ diferit de alte platforme de lansare. Aici, racheta nu stă în picioare pe platformă – ea este practic suspendată, ținută de „talie” de patru brațe de susținere cu contragreutate. Sub ea se află un canal de flacără care se deschide într-o groapă (un canal care preia gazele fierbinți arzând ale motoarelor și le driecționeză spre o groapă, pentru a proteja restul terenului.. Pentru a pregăti racheta pentru lansare, o „cabină de service” se extrage din interiorul canalului de flacără ca un sertar gigant. Această structură metalică cu trei etaje permite tehnicienilor să acceseze motoarele în partea de jos. Cu patruzeci și patru de minute înainte de decolare, cabina se retrage într-o nișă din structură, iar un perete gros de oțel închide zona din partea motorului.

Platforma înainte de lansarea din 27 noiembrie; groapa pentru flacără (în partea de jos) este goală.Captura video Roscomos via meduza.io

De data aceasta, se pare că cabina de service nu s-a retras complet sau nu a fost fixată corespunzător în nișa sa. Drept urmare, odată ce racheta a decolat, cabina a ajuns în partea de jos a gropii. Asta înseamnă că, deocamdată, Roscosmos, corporația spațială de stat a Rusiei, nu are cum să lanseze o altă rachetă de pe această platformă.

Platforma după lansare; în groapa cu flăcări se pot vedea grinzi metalice arse. Captura video Roscomos via meduza.io

Există alte locuri de lansare alternative?

Rusia are alte platforme capabile să lanseze rachete Soyuz — la cosmodromul Vostocini, la Plesetsk și la Centrul Spațial Guiana din America de Sud. Dar niciuna dintre ele nu a fost folosită vreodată pentru misiuni către Stația Spațială Internațională.

Plesetsk este exclus din motive fizice simple: latitudinea sa nordică îndepărtată face imposibile traiectoriile către ISS.

Platforma Soyuz din Guyana Franceză a fost scoasă din uz de când Rusia și Europa au încheiat cooperarea spațială în 2022.

Vostocini, între timp, nu dispune de infrastructura necesară pentru a gestiona navele spațiale de marfă Progress, iar instalația sa de lansare nu este încă pregătită pentru navele spațiale Soyuz cu echipaj.

Cel mai apropiat analog tehnic și geografic al Site-ului 31 este Gagarin's Start (Site-ul 1), dar nici acesta nu poate găzdui în prezent ultimul model Soyuz.

Modernizarea Gagarin's Start pentru vehiculele Soyuz îmbunătățite era planificată încă din 2019, ca proiect comun între Rusia, Kazahstan și Emiratele Arabe Unite, cu finanțarea lucrărilor de către EAU. La sfârșitul anului 2021, Dmitri Rogozin, șeful de atunci al Roscosmos, a declarat că Emiratele erau pregătite să înceapă finanțarea chiar înainte de semnarea unui acord interstatal oficial. Dar, doar câteva luni mai târziu, în aprilie 2022, Rogozin a recunoscut înfrângerea:

„Speranțele noastre că triumviratul Rusia-Kazahstan-EAU va da rezultate și va aduce finanțare suplimentară nu s-au concretizat... Deocamdată, cred că Gagarin's Start va rămâne o amintire a marii ere spațiale sovietice — și o mustrare pentru cei care au transformat spațiul într-un obiect al capriciilor lor politice”.

Rogozin nu a explicat niciodată care „capricii politice” crede el că au îndepărtat Emiratele Arabe Unite. Dar probabil se referea la sancțiunile occidentale drastice impuse sectorului spațial rus după invazia Ucrainei, combinate cu „contra-sancțiunile” de represalii ale lui Rogozin, care au alungat aproape toți clienții comerciali existenți și potențiali pentru lansările rusești – inclusiv OneWeb, Agenția Spațială Europeană și alții.

În 2025, Gagarin's Start a fost eliminat complet din jurisdicția rusă și transferat oficial în Kazahstan, care intenționează să transforme platforma istorică într-un complex muzeal. Drept urmare, până la repararea Site-ului 31, Roscosmos nu are mijloace tehnice pentru a lansa oameni în spațiu pe cont propriu.

Ce se întâmplă cu cosmonauții?

Deoarece un echipaj nou tocmai a sosit la Stația Spațială Internațională, nu este nevoie să se lanseze un alt Soyuz pentru cel puțin șase luni. În caz de urgență, Rusia poate chiar prelungi misiunea echipajului de la șase luni, cât este de obicei, la un an întreg – lucru care s-a întâmplat deja de mai multe ori în trecut.

Problema mai mare este transportul de marfă. Următoarea misiune de realimentare Progress, programată inițial pentru 19 decembrie, va fi aproape sigur amânată, iar noua dată de lansare va depinde în totalitate de cât de repede poate fi reparată platforma avariată.

Proviziile de bază — precum alimente, apă și produse de igienă — pot fi livrate de nave de marfă americane sau japoneze, astfel încât stația nu riscă să „rabde de foame”. Însă vehiculele rusești Progress îndeplinesc și un rol tehnic esențial: ele ajustează orbita stației și ajută la menținerea orientării acesteia. Acest lucru poate fi realizat direct cu motoarele Progress sau prin livrarea de combustibil către rezervoarele modulului de serviciu Zvezda. Deocamdată, Zvezda mai are rezerve de combustibil, iar unele dintre aceste funcții pot fi preluate parțial de navele americane Cargo Dragon și Cygnus – lucru care a fost deja testat. Dar dacă reparațiile se vor prelungi cu șase luni sau mai mult, lipsa de combustibil a Zvezda va deveni o problemă reală, și nu va fi doar problema Roscosmos. Elon Musk ar profita probabil de ocazie pentru a prelua această sarcină, iar NASA ar deveni și mai puțin dependentă de sistemele rusești pentru operațiunile stației.

Declarația oficială a Roscosmos privind „deteriorarea mai multor elemente ale platformei de lansare” susține că toate piesele de schimb necesare sunt disponibile și că reparațiile vor fi finalizate „în viitorul apropiat”. Cu toate acestea, este probabil ca nici măcar în cadrul agenției să nu se știe ce înseamnă de fapt „viitorul apropiat”. De asemenea, este îndoielnic că „elementele necesare” pentru o structură construită în 1961 se află într-adevăr în depozit. Cel mai probabil, Roscosmos va trebui să îndepărteze cabina de service similară din Gagarin's Start, acum inactivă, viitorul muzeu al Kazahstanului, deși unele componente ar putea exista încă din construcția mai recentă a cosmodromului Vostocini.

În cele din urmă, pagubele nu sunt catastrofale pentru Roscosmos sau pentru ISS și nu vor afecta în mod semnificativ programul rusesc cu echipaj uman în cursul anului viitor. Dar ele expun o vulnerabilitate mai profundă: întreaga infrastructură rusă de zboruri spațiale cu echipaj uman – operațiunile sale actuale pe ISS și ambițiile sale pentru o viitoare stație orbitală națională – depinde acum de o singură rampă de lansare veche de 64 de ani, situată într-o altă țară.

Editor : B.E.