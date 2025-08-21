Pericol pe mai multe plaje din Spania, care au fost închise după ce turiștii au fost înțepați de o moluscă veninoasă. Se numește Dragonul Albastru, iar efectele înțepăturii sale sunt similare celor ale unor specii veninoase de meduze.

Este vorba de o moluscă nu mai mare de patru centimetri, de o culoare albastru intens, cu dungi albe. Este, într-adevăr foarte frumoasă, însă pe cât de frumoasă este, e pe tot atât de periculoasă, relatează Alin Petrică, corespondent Digi24 în Spania.

Înțepătura ei poate injecta venind care duce la dureri locale sau generale, a stare de greață și de vomă.

Oriunde este reperată această vietate, este obligatoriu să se închidă plaja, să se interzică intrarea în apă. Ceea ce s-a întâmplat în săptămâna asta în trei situații punctuale din Spania - în Tenerife, în zona Alicante și în zona Gibraltar.

După ce au căutat și au așteptat o perioadă, au văzut că pericolul a trecut și aceste plaje au fost redeschise.

Este un animăluț care este destul de rar. Chiar până acum ceva vreme era considerat dispărut pe coastele Spaniei, iar apariția lui, chiar dacă provoacă panică, este un fenomen destul de rar.

