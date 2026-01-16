Live TV

Peste jumătate dintre ucraineni se opun retragerii trupelor din Donbas, în schimbul garanţiilor de securitate (sondaj)

Data publicării:
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Cucerirea orașului Pokrovsk ar deschide calea pentru un asalt al Rusiei asupra marilor orașe-fortăreață Kamatorsk și Sloviansk și înspre cucerirea totală a regiunii Donețk. Foto: Profimedia Images
Din articol
Miza Donbas

Majoritatea ucrainenilor se opun ferm retragerii trupelor Ucrainei din partea regiunii Doneţk care încă se află sub controlul Kievului, în schimbul unor garanţii de securitate din partea Europei şi a SUA, relevă rezultatele unui sondaj.

Sondajul realizat de Institutul Internaţional de Sociologie din Kiev (KIIS) arată că 54% dintre ucraineni resping categoric ideea retragerii din anumite părţi ale Donbasului în schimbul unor garanţii de securitate din partea aliaţilor.

Aproximativ 39% au spus că ar accepta cu reticenţă.

„Mai mult, cei care sunt dispuşi să fie de acord se aşteaptă la garanţii de securitate destul de semnificative. Prin urmare, dacă nivelul garanţiilor de securitate ar fi mai mic decât cel aşteptat, aprobarea unei astfel de propuneri ar fi şi mai scăzută”, a declarat directorul executiv al KIIS, Anton Gruşeţki, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Sondajul a fost realizat în perioada 9-14 ianuarie pe un eşantion reprezentativ de 601 de persoane de pe teritoriul controlat de Kiev.

Aproape 70% dintre cei intervievaţi sunt sceptici că actualele discuţii vor duce la o pace durabilă.

Circa 57% consideră că Rusia va ataca din nou în cazul unui armistiţiu pe linia de contact actuală a frontului şi al unor garanţii de securitate din partea aliaţilor.

Dar chiar şi în condiţiile unor garanţii, 40% dintre cei chestionaţi consideră că SUA nu ar oferi ajutor Ucrainei în cazul unei noi invazii a Rusiei, în timp ce 30% apreciază că o vor face.

Miza Donbas

Ucraina - reticentă când vine vorba de angajamente, întrucât acestea nu au fost respectate în trecut - insistă asupra unor garanţii de securitate obligatorii din punct de vedere juridic pentru a preveni orice viitoare agresiune rusă.

Aflată sub presiunea SUA pentru a accepta rapid un acord de pace, Ucraina a refuzat să accepte cererile Rusiei de a-i ceda fără luptă teritoriile pe care le controlează încă în Donbas (est), o zonă industrială vastă, bogată în resurse minerale, care cuprinde regiunile Doneţk şi Lugansk.

Rusia controlează aproape integral regiunea Lugansk, dar Kievul „deţine” încă aproximativ 20% din regiunea Doneţk, inclusiv o serie de oraşe garnizoană şi linii defensive de importanţă strategică.

Rusia îşi menţine cererile maximaliste şi a făcut puţine comentarii cu privire la cadrul de pace în 20 de puncte pe care Ucraina şi SUA au încercat să îl finalizeze.

În schimb, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra Ucrainei, avariandu-i semnificativ infrastructura energetică deja distrusă şi lăsând milioane de oameni fără electricitate şi încălzire, la temperaturi extrem de scăzute în toiul iernii.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
soldat rus capturat
2
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață...
bancnote de 100 de lei
3
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
profimedia-1066130305
4
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
5
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru...
Cassano a spus tot ce crede despre Chivu, fără ocolișuri: ”Nouă ne plac lingușitorii”
Digi Sport
Cassano a spus tot ce crede despre Chivu, fără ocolișuri: ”Nouă ne plac lingușitorii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bombardamente în Belgorod / orașul cufundat în beznă
Orașul din Rusia unde oamenii se simt ca într-o zonă de război. Guvernator rus: Situația este „practic catastrofală”
v putin itra pe usile mari ale kremlinului
Putin spune că Rusia „aspiră la o pace solidă şi durabilă”, în primele declaraţii publice din acest an
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk îl critică pe Trump după afirmația că Zelenski ar fi un obstacol pentru pace: Rusia a respins planul, a lansat noi atacuri
Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă.
Donald Trump dă din nou vina pe Volodimir Zelenski pentru blocarea unui acord de pace Rusia - Ucraina
EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Vice-President Kaja Kallas
Șefa diplomației europene, despre situația pe glob: E un moment potrivit să ne apucăm de băut (Politico)
Recomandările redacţiei
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Ce spune Traian Băsescu despre ieșirea PSD de la guvernare și o...
steaguri franta romania ue
Ambasada Franței la București: Prezența militară franceză în România...
Nelu Iordache părăsește penitenciarul Rahova din București, 16 ianuarie 2026. Inquam Photos / George Călin
Omul de afaceri Nelu Iordache a ieșit din închisoare, după ce...
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii...
Ultimele știri
Renee Good, ucisă la 37 de ani de un agent ICE, prezenta patru răni împuşcate, arată un raport al pompierilor salvatori
Școlile din Kiev se închid până la 1 februarie. Noi măsuri în capitala Ucrainei după bombardamentele rusești
SUA vor construi o bază navală în Peru, la mai puţin de 80 de kilometri de un port al chinezilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Accidentul de mașină care putea schimba istoria. Regina Mamă, la un pas de tragedie în timp ce era...
Cancan
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume...
Fanatik.ro
CFR Cluj, lovitură în mercato! L-a luat pe Christopher Braun de la Rapid. Toate detaliile transferului...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Fostul ”Pescarul Priceput SRL” a reparat cazanul CET Sud care a lăsat Capitala fără căldură. ”Am avut lucrări...
Adevărul
Zelenski susține că acordul de pace al lui Trump ar putea fi semnat la Davos săptămâna viitoare. Care sunt...
Playtech
Ce faci dacă ai pierdut diploma de Bacalaureat, Licenţa sau foaia matricolă: primul pas pentru recuperarea...
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Groenlanda, mesaj clar: ”Nu mai este o glumă”
Pro FM
Rochie cu transparențe, corset, atitudine de divă. Jennifer Lopez, spectaculoasă la petrecerea Vanity Fair
Film Now
„Te iubesc, Khalessi”. Jason Momoa și Emilia Clarke, la 15 ani de la debutul în „Game Of Thrones”. Zâmbetul...
Adevarul
Demonstrație spectaculoasă: un robot ucrainean a apărat singur o poziție timp de 45 de zile. „Inamicul nu a...
Newsweek
Ce greșeală incredibilă îi poate lăsa pe pensionari fără pensie? 8 cazuri în care plata pensiei încetează
Digi FM
Scandal pe aeroport. O româncă, refuzată la îmbarcare după ce a băut „o vodcă mică și un suc” înainte de zbor
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Pamela Anderson și-ar fi dorit "o relație mai bună" cu fostul ei soț, Tommy Lee: "Îmi este dor de el. Mereu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...