Video Ce poate face noua rachetă balistică FP-7, testată de producătorul rachetei „Flamingo”. Imagini cu noua armă a Ucrainei

Data publicării:
racheta balistica
Foto: Captură video X
Racheta Flamingo, deja utilizată în atacuri 

Controversata companie ucraineană de apărare Fire Point, cunoscută pentru producerea rachetei „Flamingo”, a publicat, vineri, imagini cu un nou tip de armament: racheta balistică FP-7, relatează Kyiv Independent

Denis Shtilierman, co-proprietar al Fire Point, a distribuit pe rețelele sociale un videoclip cu lansarea reușită a FP-7, care a fost un test, și a scris: „Primim cu entuziasm racheta balistică FP-7”.

Conform publicației ucrainene Militarnyi, compania a prezentat pentru prima dată specificațiile tehnice ale FP-7 la Expoziția Internațională de Apărare MSPO din Polonia, în septembrie 2025.

Racheta balistică FP-7, dezvoltată de compania ucraineană Fire Point, are o rază de acțiune de până la 200 de kilometri și poate atinge viteze de până la 1.500 de metri pe secundă. Focul de precizie este asigurat de o abatere medie de 14 metri, iar racheta transportă un focos de 150 de kilograme. Lansată de pe o platformă terestră, FP-7 are o durată maximă de zbor de aproximativ 250 de secunde și este destinată distrugerii țintelor situate la distanțe medii.

Videoclipul testului FP-7 a fost publicat în aceeași zi în care Rusia a susținut că apărarea sa aeriană a doborât o rachetă Flamingo (FP-5), în timpul unui atac aerian la nivel național. Ucraina nu a comentat presupusul incident.

Racheta Flamingo, deja utilizată în atacuri 

Racheta Flamingo a fost folosită public doar în câteva ocazii de la dezvăluirea sa, vara trecută. Pe 21 februarie, Ucraina a lansat cu succes rachete Flamingo asupra fabricii de rachete din Votkinsk, din Rusia.

Această armă ar putea crește semnificativ capacitatea Ucrainei de atacuri la distanțe lungi, însă precizia și eficiența împotriva apărării aeriene ruse rămân neclare.

Compania Fire Point a fost în centrul mai multor controverse, legate de originile sale misterioase, presupuse legături cu oficiali corupți și creșterea rapidă de la înființarea din 2023.

Editor : C.S.

