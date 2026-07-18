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Petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, suspectat că a provocat o scurgere de petrol în largul Omanului

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Three vessels from Russia prepare to transfer crude oil off Moroccan coasts
Rusia a investit cel puțin 10 miliarde de dolari în „flota fantomă” de la începutul anului 2022. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Un petrolier aflat pe lista sancțiunilor occidentale pentru transportul de produse petroliere rusești este suspectat că a provocat o deversare de petrol într-o zonă marină protejată din largul coastelor Omanului. Imaginile satelitare analizate de Reuters și evaluările unor experți independenți indică existența unei posibile scurgeri, relatează News.ro, care citează Reuters.

Nava Caroline Bezengi a încărcat petrol rusesc în portul Novorossiisk înainte de ultima sa călătorie. Potrivit datelor de monitorizare a traficului maritim, petrolierul a transmis ultima sa poziție prin sistemul automat de identificare AIS pe 11 iunie, în apropierea coastelor Yemenului.

Imagini captate de sateliții europeni Copernicus Sentinel-1 și Sentinel-2, în perioada 2-13 iulie, arată apariția unei pete gri-argintii într-un golf situat la sud-vest de insula Al-Qibliyyah, în apropierea coastelor Omanului.

Trei experți independenți consultați de Reuters au apreciat că imaginile sunt compatibile cu existența unei deversări de petrol.

Reuters a analizat și o înregistrare video în care apare petrolierul în apropierea insulei Al-Qibliyyah, însă nu a putut confirma data la care a fost realizată filmarea.

Potrivit unor surse din domeniul securității maritime, nava ar fi raportat probleme tehnice încă din 8 iunie, în apropierea portului yemenit Mukalla. Una dintre surse a confirmat existența scurgerii de petrol, însă cauza incidentului rămâne necunoscută.

Deocamdată, nu este clar dacă deversarea a fost provocată de o defecțiune tehnică, de starea navei sau de eventuale avarii produse în urma conflictelor din regiune. Zona este una sensibilă din punct de vedere geopolitic, fiind afectată atât de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Potrivit Reuters, Rusia folosește frecvent petroliere vechi și slab întreținute din așa-numita „flotă din umbră”, pentru a continua exporturile de petrol în ciuda sancțiunilor occidentale.

Nava Caroline Bezengi a fost inclusă pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene și Marii Britanii, fiind acuzată că a transportat produse petroliere provenite din Rusia.

Editor : A.P.

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