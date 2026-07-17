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Proiectul de lege al lui Lindsey Graham privind sancțiunile împotriva Rusiei are suficiente voturi pentru a fi adoptat de Senat

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Sen Lindsey Graham
Sen (R) Lindsey Graham. Foto Profimedia
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Un proiect de lege menit să întărească sancțiunile împotriva Rusiei, elaborat de regretatul senator republican Lindsey Graham, a obținut peste 60 de co-inițiatori, suficienți pentru a-i asigura adoptarea în Senatul SUA.

Proiectul de lege, care ar impune tarife secundare de 100% asupra țărilor care continuă să cumpere petrol și gaze din Rusia, pare acum să aibă voturile necesare pentru a fi adoptat de Senat. Cel mai mare obstacol rămas este obținerea timpului de dezbatere în plen, scrie Axios.

O sursă familiarizată cu problema a declarat că proiectul de lege are în prezent cel puțin 61 de co-inițiatori: 39 de republicani și 22 de democrați.

În după-amiaza zilei de 16 iulie, conducerea republicană a demarat așa-numitul proces „hotline” – un sondaj informal în rândul senatorilor republicani pentru a stabili dacă există obiecții cu privire la supunerea proiectului de lege la vot. Acest lucru indică intenția de a avansa legislația cât mai repede posibil.

În Senat, versiunea actualizată a proiectului de lege este susținută de senatorul democrat Richard Blumenthal. Proiectul trebuie aprobat și de Camera Reprezentanților din SUA.

CNN a anunțat anterior că Trump este dispus să susțină adoptarea unui proiect de lege bipartizan care impune sancțiuni împotriva Rusiei, proiect prezentat de senatorul Lindsey Graham.

Lindsey Graham, care a ocupat timp de mulți ani funcția de senator republican al statului Carolina de Sud, a decedat pe 11 iulie.

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Editor : Sebastian Eduard

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