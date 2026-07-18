Șeful CIA: Trupele lui Putin nu rezistă mai mult de 30 de minute pe câmpul de luptă

Dronele din Kiev, dotate cu inteligență artificială, sunt „mașini de ucis specializate și ieftine” pentru soldații ruși, iar soldații ruși care luptă împotriva Ucrainei nu supraviețuiesc mai mult de 20-30 de minute pe câmpul de luptă, a declarat șeful Agenției Centrale de Informații (CIA), John Ratcliffe.



Vorbind la un summit privind apărarea și inovația din Pennsylvania, directorul CIA a spus: „Ceea ce aș spune este că informațiile noastre sunt în concordanță cu unele dintre rapoartele din surse deschise pe care probabil le-ați văzut în Ucraina. Așadar, speranța medie de viață a unui recrut rus, în acest moment, care ajunge pe câmpul de luptă din Ucraina, este estimată a fi între 20 și 30 de minute.”, scrie The Independent.

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Declarațiile sale au venit pe fondul izbucnirii unor proteste în Ucraina, după ce președintele Volodimir Zelenski l-a demis pe ministrul apărării Mihailo Fedorov la doar șase luni de la preluarea funcției, în urma unei dispute între reformator și generalul șef al armatei de la Kiev.



Fedorov a încercat să transforme armata Ucrainei într-o forță de luptă mai eficientă și i s-a recunoscut meritul de a fi pus în aplicare reforme pozitive în timpul scurtei sale perioade la conducere.



Expertul în tehnologie, în vârstă de 35 de ani, a intrat în conflict public cu șeful forțelor armate ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, pe care l-a acuzat că a stârnit intrigi, i-a blocat inițiativele și i-a sabotat activitatea. El ar putea fi înlocuit de actualul ministru de interne al Ucrainei, Ihor Klimenko.

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Ucrainenii s-au adunat la Kiev pentru a protesta față de demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov







Editor : Sebastian Eduard