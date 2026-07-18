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Șeful CIA: Trupele lui Putin nu rezistă mai mult de 30 de minute pe câmpul de luptă

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John Ratcliffe
John Ratcliffe, șeful CIA. Foto: Profimedia
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Dronele din Kiev, dotate cu inteligență artificială, sunt „mașini de ucis specializate și ieftine” pentru soldații ruși, iar soldații ruși care luptă împotriva Ucrainei nu supraviețuiesc mai mult de 20-30 de minute pe câmpul de luptă, a declarat șeful Agenției Centrale de Informații (CIA), John Ratcliffe.

Vorbind la un summit privind apărarea și inovația din Pennsylvania, directorul CIA a spus: „Ceea ce aș spune este că informațiile noastre sunt în concordanță cu unele dintre rapoartele din surse deschise pe care probabil le-ați văzut în Ucraina. Așadar, speranța medie de viață a unui recrut rus, în acest moment, care ajunge pe câmpul de luptă din Ucraina, este estimată a fi între 20 și 30 de minute.”, scrie The Independent.

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Declarațiile sale au venit pe fondul izbucnirii unor proteste în Ucraina, după ce președintele Volodimir Zelenski l-a demis pe ministrul apărării Mihailo Fedorov la doar șase luni de la preluarea funcției, în urma unei dispute între reformator și generalul șef al armatei de la Kiev.

Fedorov a încercat să transforme armata Ucrainei într-o forță de luptă mai eficientă și i s-a recunoscut meritul de a fi pus în aplicare reforme pozitive în timpul scurtei sale perioade la conducere.

Expertul în tehnologie, în vârstă de 35 de ani, a intrat în conflict public cu șeful forțelor armate ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, pe care l-a acuzat că a stârnit intrigi, i-a blocat inițiativele și i-a sabotat activitatea. El ar putea fi înlocuit de actualul ministru de interne al Ucrainei, Ihor Klimenko.

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Editor : Sebastian Eduard

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