Live TV

Planul de pace american a fost elaborat de Witkoff, Dmitriev și ginerele lui Trump (Bloomberg)

Data actualizării: Data publicării:
Former Senior Advisor to the President of the United States Jared Kushner, speaks to the crowds on stage in the Hostage Square, during the demonstration. Israelis attended the weekly demonstration calling for the release of 48 Israeli hostages who have be
Jared Kushner și Steve Witkoff au fost implicați și în planul de încetare a focului dintre Israel și Hamas. Foto: Profimedia

Planul de pace american în 28 de puncte care vizează încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina a fost rezultatul negocierilor secrete dintre reprezentantul special al președintelui american, Steve Witkoff, și reprezentantul special al dictatorului rus, Kirill Dmitriev, relatează Bloomberg, citând surse care și-au păstrat anonimatul, potrivit Ukrainska Pravda.

Potrivit interlocutorilor agenției, Witkoff și Dmitriev au elaborat acest plan în cadrul întâlnirii lor din octombrie de la Miami, la care a participat și ginerele lui Trump, Jared Kushner, care a lucrat cu Witkoff la un acord de pace între Israel și Hamas.

Această relatare se bazează pe conversații cu mai multe surse care cunosc bine stadiul discuțiilor privind „planul de pace” american pentru Ucraina.

CITIȚI ȘI:  Frustrare a unor oficiali americani în legătură cu întâlnirea de luna trecută dintre reprezentanții Administrației și Kirill Dmitriev

Potrivit Bloomberg, secretarul de Stat american Marco Rubio a rămas mult timp în necunoștință de cauză cu privire la existența acestui plan.

Și, potrivit publicației, Trump a aflat de existența acestui plan în ultimul moment, dar a aprobat documentul după ce a fost informat.

Interlocutorii Bloomberg notează că, în acest context, rolul vicepreședintelui american J.D. Vance în încheierea războiului ruso-ucrainean a crescut.

De remarcat că Vance are de mult timp relații de prietenie cu secretarul american al Armatei, Dan Driscoll, care a devenit în ultimele zile un „nou mediator” în comunicarea cu partea europeană în ceea ce privește Ucraina.

„Faptul că o persoană apropiată vicepreședintelui a fost însărcinată să promoveze planul în timpul unei călătorii la Kiev săptămâna trecută este revelator”, se arată în articol. 

Potrivit Bloomberg, Driscoll este în contact permanent cu Witkoff și Vance, iar consilierul adjunct al lui Vance pentru securitate națională, Andy Baker, participă activ la negocieri.

Potrivit NBC News, Donald Trump ar fi aprobat un plan în 28 de puncte menit să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Acest plan a fost elaborat cu participarea trimisului său special, Keith Kellogg, a vicepreședintelui J.D. Vance, a lui Marco Rubio și a altor personalități.

Planul include garanții de securitate pentru Ucraina care ar putea asigura o pace durabilă. Cu toate acestea, printre condiții s-ar număra în special:

renunțarea la întreg Donbasul, inclusiv teritoriile controlate în prezent de Kiev;

reducerea efectivelor forțelor armate ucrainene;

reducerea ajutorului militar american;

recunoașterea limbii ruse ca limbă oficială și sprijinirea Bisericii Ortodoxe Ruse în Ucraina.

Președintele american Donald Trump a declarat pe 22 noiembrie că actualul său plan de pace pentru Ucraina nu este o propunere finală.

Președintele Volodimir Zelenski, în urma rezultatelor primelor negocieri de la Geneva , a declarat că propunerile „planului de pace” american ar putea lua în considerare pozițiile „cruciale” ale Ucrainei.

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
4
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Târguri de Crăciun din România. Foto Getty Images
5
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din România în 2025. Orașele unde sunt amenajate...
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
Digi Sport
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Trump îi acuză pe oficialii ucraineni de „zero recunoştinţă” pentru eforturile SUA de a pune capăt războiului
Negocieri privind pacea în Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Contra-propunerea europeană pentru un plan de pace în Ucraina. Care sunt punctele principale ale proiectului
President Putin attends Zapad 2017 military drill
Institutul pentru Studiul Războiului: Kremlinul pregătește terenul pentru a respinge planul de pace al SUA
geneva discutii
Discuții decisive în desfășurare la Geneva între SUA, Ucraina și marile puteri europene. „Pacea trebuie să fie demnă”, spune Zelenski
Polish F-16s on display as Prime Minister Donald Tusk meets pilots after Russian drone breach
Premierul Donald Tusk despre planul de pace al SUA: „Ar fi bine să știm cu siguranță cine este autorul”
Recomandările redacţiei
ludovic orban sustine un discurs
Ludovic Orban, despre revocarea din funcția de consilier...
stema politiei locale din romania
Noi puteri pentru poliția locală: Un proiect MAI prevede ca aceștia...
ludovic orban
Ludovic Orban, despre plecarea de la Cotroceni: Nicușor Dan nu mi-a...
pensionar la bancomat
Ministrul Muncii, despre plata pensiei pe card: Nu este o obligație...
Ultimele știri
Un băiat de 15 ani dat dispărut a fost găsit la Târgul de Crăciun din Craiova
Planul de pace pentru Ucraina, analizat de un expert în filosofie juridică. „Cele 28 de puncte sunt haotice și parțial contradictorii”
Israelul a anunțat că l-a ucis pe cel mai înalt oficial militar al Hezbollah, după un atac aerian asupra Beirut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce avere are MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos, după ce a donat deja 19 miliarde de dolari. E...
Cancan
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că...
Fanatik.ro
Cine e cel mai inteligent jucător de la FCSB? Mihai Stoica nu are dubii: „Poate juca chiar și fundaș central!”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Viitoarea adversară a FCSB-ului îl vrea pe Robert Lewandowski!
Adevărul
Planul de pace al lui Trump e „flexibil”, dar îl împinge pe Zelenski spre cea mai dureroasă decizie din mandat
Playtech
Cu câte kilograme de carne rămâi dintr-un porc de 100, 120 sau 150 kg. Ce cantitate ajunge efectiv în...
Digi FM
Cine este tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”
Digi Sport
Dificultăți pentru Emma Răducanu: dezvăluiri despre părinții săi
Pro FM
Ariadna Romero, partenera lui Julio Iglesias Jr., imagini rare cu fiul ei de opt ani. Fanii au reacționat...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Newsweek
Lege în Senat care crește pensiile celor care au avut copii. Ce perioade devin contributive? DOCUMENT
Digi FM
Tânără de 24 de ani, mușcată de ploșnițe într-un tren București–Sighet: „Uitați-vă la poze, sunt peste tot!”
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arăta Jodie Foster în tinerețe și care e numele ei real. Imagini de arhivă cu una dintre cele mai...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...