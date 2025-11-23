Planul de pace american în 28 de puncte care vizează încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina a fost rezultatul negocierilor secrete dintre reprezentantul special al președintelui american, Steve Witkoff, și reprezentantul special al dictatorului rus, Kirill Dmitriev, relatează Bloomberg, citând surse care și-au păstrat anonimatul, potrivit Ukrainska Pravda.

Potrivit interlocutorilor agenției, Witkoff și Dmitriev au elaborat acest plan în cadrul întâlnirii lor din octombrie de la Miami, la care a participat și ginerele lui Trump, Jared Kushner, care a lucrat cu Witkoff la un acord de pace între Israel și Hamas.

Această relatare se bazează pe conversații cu mai multe surse care cunosc bine stadiul discuțiilor privind „planul de pace” american pentru Ucraina.

Potrivit Bloomberg, secretarul de Stat american Marco Rubio a rămas mult timp în necunoștință de cauză cu privire la existența acestui plan.

Și, potrivit publicației, Trump a aflat de existența acestui plan în ultimul moment, dar a aprobat documentul după ce a fost informat.

Interlocutorii Bloomberg notează că, în acest context, rolul vicepreședintelui american J.D. Vance în încheierea războiului ruso-ucrainean a crescut.

De remarcat că Vance are de mult timp relații de prietenie cu secretarul american al Armatei, Dan Driscoll, care a devenit în ultimele zile un „nou mediator” în comunicarea cu partea europeană în ceea ce privește Ucraina.

„Faptul că o persoană apropiată vicepreședintelui a fost însărcinată să promoveze planul în timpul unei călătorii la Kiev săptămâna trecută este revelator”, se arată în articol.

Potrivit Bloomberg, Driscoll este în contact permanent cu Witkoff și Vance, iar consilierul adjunct al lui Vance pentru securitate națională, Andy Baker, participă activ la negocieri.

Potrivit NBC News, Donald Trump ar fi aprobat un plan în 28 de puncte menit să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Acest plan a fost elaborat cu participarea trimisului său special, Keith Kellogg, a vicepreședintelui J.D. Vance, a lui Marco Rubio și a altor personalități.

Planul include garanții de securitate pentru Ucraina care ar putea asigura o pace durabilă. Cu toate acestea, printre condiții s-ar număra în special:

renunțarea la întreg Donbasul, inclusiv teritoriile controlate în prezent de Kiev;

reducerea efectivelor forțelor armate ucrainene;

reducerea ajutorului militar american;

recunoașterea limbii ruse ca limbă oficială și sprijinirea Bisericii Ortodoxe Ruse în Ucraina.

Președintele american Donald Trump a declarat pe 22 noiembrie că actualul său plan de pace pentru Ucraina nu este o propunere finală.

Președintele Volodimir Zelenski, în urma rezultatelor primelor negocieri de la Geneva , a declarat că propunerile „planului de pace” american ar putea lua în considerare pozițiile „cruciale” ale Ucrainei.

Editor : Marina Constantinoiu