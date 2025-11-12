Planul lui Xi Jinping pentru exportul metalelor rare în SUA. Cum va împiedica armata americană să obțină materiile prime (WSJ)

Guvernul chinez dezvoltă un mecanism pentru exportul metalelor rare către Statele Unite, dar care să împiedice în același timp materiile prime să ajungă în mâinile companiilor americane din domeniul apărării, au declarat surse familiarizate cu acest plan pentru The Wall Street Journal.

Sistemul „utilizator final validat” (VEU) i-ar permite liderului chinez Xi Jinping să-și respecte promisiunea făcută președintelui Donald Trump de a facilita exportul acestor materiale, asigurându-se în același timp că acestea nu ajung la furnizorii armatei americane, o preocupare majoră pentru China, potrivit surselor citate.

Agenția precizează că obiectivul noului plan al Chinei este de a facilita simultan furnizarea de metale rare către SUA pentru uz civil de către companiile sale. Schema de reglementare va semăna cu sistemul de verificare a utilizatorilor finali introdus în Statele Unite în 2007.

În cadrul acestui program, multe companii chineze primesc permisiunea de a achiziționa bunuri speciale pe baza unei licențe generale, în esență, un mecanism simplificat de aprobare a exporturilor.

Nu este necesar să solicite licențe individuale pentru fiecare achiziție. În același timp, companiile chineze sunt uneori private de această permisiune, ceea ce provoacă indignare la Beijing, mai notează WSJ.

Inovația va permite Chinei să respecte condițiile SUA pentru promovarea exportului de resurse de pământuri rare. În același timp, potrivit surselor agenției, planurile Beijingului s-ar putea schimba în viitor.

China relaxează restricțiile pentru SUA

Anterior, China a suspendat interdicția de export către Statele Unite ale Americii de galiu, germaniu, antimoniu, materiale superdure și alte metale rare, care erau interzise la export din decembrie 2024.

Acest anunț este un nou semn de bunăvoință din partea Beijingului, în urma întâlnirii dintre Xi Jinping și Donald Trump din 30 octombrie, în Coreea de Sud. Summitul respectiv a contribuit la atenuarea lunilor de tensiuni care au afectat economia globală.

„În principiu, exportul către Statele Unite de produse cu dublă utilizare legate de galiu, germaniu, antimoniu și materiale superdure nu va fi permis”, stipula interdicția din decembrie 2024, acum suspendată.

Această problemă devenise un punct de dispută între Beijing și Washington, deoarece cele două țări se luptă pentru dominația tehnologică globală, iar aceste metale rare (care nu sunt clasificate drept 'pământuri rare') sunt esențiale pentru industria modernă.

Galiul, prezent în circuite integrate, LED-uri și panouri fotovoltaice, este considerat o materie primă critică de către Uniunea Europeană. Germaniul, pe de altă parte, este esențial pentru fibrele optice și tehnologia infraroșie.

China este un important producător global al acestor metale rare.

Ministerul Comerțului, într-o scurtă declarație de duminică, a anunțat, de asemenea, relaxarea restricțiilor privind exporturile de produse cu dublă utilizare legate de grafit.

Revizuiri mai stricte ale utilizărilor și utilizatorilor finali ai acestor produse, anunțate în decembrie 2024, sunt, de asemenea, suspendate până pe 27 noiembrie 2026.

În urma întâlnirii Xi-Trump, Casa Albă a indicat că China va emite licențe de export pentru pământuri rare, precum și pentru galiu, germaniu, antimoniu și grafit.

Ca gest de conciliere, China anunțase că va prelungi pentru încă un an suspendarea unora dintre tarifele impuse produselor americane în timpul războiului comercial, menținându-le la 10%.

Gigantul asiatic anunțase, de asemenea, că va „înceta aplicarea de tarife suplimentare” impuse din martie asupra soiei și a unei serii de alte produse agricole americane, măsuri care au afectat grav medii favorabile lui Donald Trump

