Poliţia norvegiană a arestat un adolescent suspectat că plănuia un atentat împotriva unei structuri NATO

Poliţia norvegiană a arestat un adolescent în vârstă de 17 ani suspectat că plănuia să comită un atentat cu ajutorul unor explozivi împotriva unei structuri NATO din sud-vestul ţării, a informat vineri postul public de televiziune NRK.

Născut şi crescut în Norvegia, suspectul ar fi fost văzut la şcoală cu un steag al grupării Statul Islamic, potrivit NRK.

Plasat vineri în arest preventiv pentru două săptămâni, el neagă acuzaţiile împotriva sa, a declarat pentru AFP avocatul său, Knut Lerum, potrivit Agerpres.

El a fost arestat joi de serviciul norvegian de securitate internă (PST), responsabil cu lupta împotriva terorismului.

Potrivit NRK, care citează documente PST, adolescentul ar fi plănuit un atac cu explozivi împotriva Centrului de Luptă Întrunit al NATO (Joint Warfare Centre - JWC) din Stavanger, în sud-vestul Norvegiei.

