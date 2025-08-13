Live TV

Polonia acuză șase persoane de sabotaj comandat de servicii de informații străine. Varșovia susține că Rusia și Belarus sunt implicate

Data publicării:
Varșovia, imagine cu caracter ilustrativ.
Varșovia, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Procurorii polonezi au acuzat, miercuri, un grup de șase persoane de fapte care includ sabotaj comandat de servicii de informații străine, a anunțat un purtător de cuvânt, potrivit Reuters

Polonia susține că rolul său de hub pentru ajutorul acordat Ucrainei a transformat țara într-o țintă pentru serviciile secrete ruse și belaruse, acuzând Moscova și Minsk că ar fi comandat acte de sabotaj, inclusiv incendieri, pe teritoriul polonez. Rusia și Belarus au respins aceste acuzații.

Biroul procurorilor a declarat că declanșarea investigației a venit ca urmare a informațiilor obținute în cadrul anchetei asupra cetățeanului ucrainean Serhii S., închis mai devreme în acest an pentru planificarea unui sabotaj în favoarea Rusiei.

„Probe obținute în acest caz indică suspiciunea că un grup criminal organizat, activ în Polonia, s-a ocupat de recrutarea și organizarea unor acțiuni de sabotaj pentru agenții de informații străine”, a declarat purtătorul de cuvânt. „Acțiunile serviciilor secrete străine vizau generarea de neliniște publică și crearea unui sentiment de neputință în rândul autorităților statului prin sabotaj și subversiune”.

Procurorii au precizat că printre cei șase inculpați se află trei polonezi și trei belaruși. Legislația poloneză privind protecția datelor personale împiedică mass-media să publice numele complete ale persoanelor acuzate.

Acuzațiile se referă, între altele, la un atac prin incendiere comis asupra unei facilități de depozitare a paleților din Marki, centrul Poloniei, în aprilie 2024, presupus comandat de o agenție de informații străină. De asemenea, include o tentativă de incendiere a unui depozit din Gdansk în martie 2024 și atacuri prin incendiere asupra unui restaurant din Gdynia în 2023.

Patru dintre inculpați au fost acuzați de acte de sabotaj comise pentru serviciile secrete străine, iar grupul se confruntă și cu alte acuzații legate de trafic de arme, trafic de droguri și alte infracțiuni.

Potrivit declarației procurorilor, doi dintre acuzați și-au declarat nevinovăția, alți doi au recunoscut parțial faptele, iar unul dintre ei a recunoscut toate acuzațiile care i se aduc.

Editor : C.S.

