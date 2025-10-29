Live TV

Polonia, gata să reia producția de tancuri, după un deceniu de pauză. Acord pentru transfer de tehnologie cu o firmă sud-coreeană

Polish soldiers ride a South Korean-made K2 Black Panther tank during a training exercise at a military ground in Braniewo
Soldați polonezi urcă într-un tanc K2 Black Panther fabricat în Coreea de Sud în timpul unui exercițiu de antrenament pe un teren militar din Braniewo, Polonia Foto: REUTERS/Kacper Pempel
Din articol
Ce sunt tancurile K2? Cooperare în creștere

Polonia urmează să reia producția de tancuri după mai bine de un deceniu, în urma semnării unui acord istoric de transfer de tehnologie cu firma sud-coreeană de apărare Hyundai Rotem. Conform acordului semnat marți, Bumar-Łabędy, o companie de apărare cu sediul în Gliwice, în sudul Poloniei, va primi echipamentele și instrumentele necesare pentru a lansa o linie de producție pentru tancurile K2 în versiunea poloneză, cunoscută sub numele de K2PL, împreună cu vehiculele însoțitoare, scrie TVPWorld.

Pentru a sprijini proiectul, Bumar-Łabędy, Polish Armaments Group (PGZ), un conglomerat de apărare deținut de stat, va primi 850 de milioane de zloți (201 milioane de euro) în fonduri de investiții pentru modernizarea infrastructurii sale și înființarea unei noi hale de producție echipate cu tehnologie robotizată.

Fabrica din Gliwice este de așteptat să devină un hub pentru producția de vehicule blindate cu roți și șenile, lucrările de modernizare fiind programate să se încheie până la sfârșitul anului 2028.

Ce sunt tancurile K2?

K2, cunoscut sub numele de Black Panther, este unul dintre cele mai avansate tancuri de luptă din lume, dezvoltat de Coreea de Sud pentru a combina mobilitate ridicată, sisteme de control al focului de ultimă generație și capacități defensive puternice.

Varșovia intenționează să facă din seria K2 coloana vertebrală a forțelor sale blindate.

Tancurile K2PL vor beneficia de protecție îmbunătățită, inclusiv un sistem de protecție activă, un sistem anti-dronă și blindaj întărit.

Vicepreședintele PGZ, Arkadiusz Bąk, a descris acordul de marți ca un pas cheie către „polonizarea” tancurilor K2. „Astăzi, facem un pas important către adaptarea poloneză a tancurilor K2. Începând cu acest acord, K2PL va deveni cu adevărat polonez”, a declarat el.

Acordul se bazează pe o tranzacție de mai multe miliarde de euro semnată în august cu Hyundai Rotem pentru furnizarea a 180 de tancuri de luptă K2, dintre care 64 vor fi livrate în configurația poloneză K2PL. Doar trei dintre aceste tancuri vor fi produse în Coreea de Sud, iar restul de 61 vor fi fabricate în Gliwice.

Cooperare în creștere

Polonia și Coreea de Sud au încheiat un parteneriat de apărare puternic, în contextul în care Varșovia se îndreaptă spre modernizarea rapidă a armatei sale, pe fondul agresiunii continue a Rusiei în Ucraina.

Între 2020 și 2024, Seulul a furnizat 42% din importurile majore de arme ale Poloniei, ocupând locul al doilea după SUA, care a reprezentat 45%.

Jeong Yeob Lee, vicepreședinte executiv senior al Hyundai Rotem, a reafirmat angajamentul deplin al companiei de a colabora cu partenerii polonezi.

„Această cooperare nu numai că întărește potențialul de apărare al Poloniei, dar și construiește parteneriate industriale durabile între Polonia și Coreea, contribuind la dezvoltarea tehnologică și la securitatea ambelor țări”, a spus el.

Polonia a produs ultima dată tancuri pe plan intern în 2009, livrând ultimele unități PT-91 Twardy către Malaezia.

 

